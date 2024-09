Toàn lực để học sinh trở lại trường

Ấm áp tình thầy trò trong cơn lũ dữ

Còn rất nhiều câu chuyện ấm áp, đáng cảm phục về tình thầy trò trong cơn lũ dữ. Ông Lưu Hoàng Anh, Phó hiệu trưởng Trường PTDT nội trú THCS - THPT huyện Si Ma Cai, cho biết: "Dù được cho nghỉ học nhưng do địa bàn chia cắt, có gần 100 HS ở lại trường tiếp tục sinh hoạt, học tập trong đợt mưa lũ. Do bị ảnh hưởng bởi mưa bão, việc mua bán thực phẩm phục vụ nấu ăn gặp khó khăn, nguồn điện lưới, nước sinh hoạt khan hiếm, nhưng chúng tôi luôn nỗ lực hết sức để chăm lo cho HS ở lại trường trong lúc mưa lũ. Rất may mắn trong khó khăn chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ từ các cấp, ngành, địa phương và các nhà hảo tâm".

Sạt lở khiến dãy nhà xe và 16 phòng ở bán trú của Trường THCS - THPT Bát Xát tại xã Mường Hum đổ sập nhưng may mắn trước đó 2 tiếng lãnh đạo nhà trường sớm dự đoán tình hình, phối hợp với công an xã khẩn cấp di chuyển toàn bộ 131 HS bán trú và 11 GV, nhân viên đến nơi an toàn. Tại hai điểm ở tạm, các thầy, cô chia thành các tổ trực, nấu ăn, quản lý, nhắc nhở HS không di chuyển trên các tuyến đường bị sạt lở, tránh những mối nguy hiểm xảy ra...