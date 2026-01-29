Tóc Đình Bắc là kiểu gì mà ra tiệm ai cũng hỏi?

Trên các hội nhóm Facebook, không ít người đăng ảnh Đình Bắc ở giải U.23 châu Á kèm câu hỏi: "Kiểu tóc của Đình Bắc này là gì? Mình muốn để theo vì thấy gọn gàng, sáng sủa". Dưới phần bình luận, bên cạnh ý kiến trêu vui "mặt phải đẹp trai, còn tóc tai không quan trọng", thì nhiều người lại không biết đó là kiểu tóc gì mà gọi chung là "mẫu tóc Đình Bắc", "cứ ra tiệm nói cắt như Đình Bắc là được".

Mẫu tóc của Đình Bắc được dân mạng tìm kiếm thông tin ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nguyễn Hoàng Tuấn, sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, cho biết bạn lên mạng để tìm tên kiểu tóc của Đình Bắc trước khi ra tiệm. Tuấn nói thích kiểu tóc này vì gọn, khi vận động không bị sà xuống trán, nhìn vẫn sáng gương mặt. "Mình muốn cắt y chang kiểu vậy nhưng hoang mang không biết đây là kiểu tóc gì", Tuấn kể.

Theo tìm hiểu của người viết, điều thú vị là cùng một form tóc nhưng các thợ cắt lại gọi bằng những cái tên khác nhau. Có tiệm nói Ivy League, nơi gợi ý medium quiff, chỗ lại khẳng định undercut quiff. Vậy đâu là cách hiểu đúng và chăm sóc thế nào để ra đúng chuẩn "tóc Đình Bắc"?

Theo Nguyễn Văn Quốc (28 tuổi), đến từ tiệm Văn Quốc Barber, ngụ tại P.Tam Kỳ, TP.Đà Nẵng (trước đây thuộc tỉnh Quảng Nam), Đình Bắc là khách quen của tiệm anh trong khoảng 5 năm và từng cắt tại tiệm trước khi đi đá giải. Quốc cho biết kiểu anh cắt cho Đình Bắc là Ivy League. "Hầu như là mình tự tạo mẫu tóc cho bạn ấy thôi. Sau khi cắt xong, Đình Bắc tự tay vuốt keo tạo kiểu. Cách chăm sóc thì rất đơn giản. Kiểu tóc này trẻ trung, gọn gàng, dễ chăm, dễ vuốt", anh nói.

Anh Quốc cho biết từ khi đoạn clip về kiểu tóc của Đình Bắc lan truyền, nhiều người ghé tiệm của anh để đặt hàng cắt theo nam cầu thủ.

Quốc tạo kiểu cho Đình Bắc ẢNH: QUỐC CUNG CẤP

Trong khi đó, Nguyễn Anh Thiên (27 tuổi), thợ cắt tóc tại Lythebarbershop (Hà Nội), cho biết Đình Bắc từng "đặt hàng" kiểu medium quiff kết hợp taper fade nhẹ ở hai bên và phần gáy bên tiệm của anh.

"Kiểu tóc này phổ biến, được nhiều khách ưa chuộng vì dễ chăm sóc và tạo kiểu. Phần tóc bên trên dài vừa phải, phù hợp luyện tập thể thao cũng như đi làm hằng ngày. Hai bên không quá trắng, vẫn giữ được độ xanh của tóc. Sự kết hợp hài hòa giữa cổ điển và hiện đại", Thiên chia sẻ.

Kiểu tóc của Đình Bắc được nhiều khách ưa chuộng vì dễ chăm sóc và tạo kiểu ẢNH: THIÊN CUNG CẤP

Theo anh, không chỉ Đình Bắc, các cầu thủ như Đoàn Văn Hậu, Hoàng Đức… cũng chuộng kiểu tóc gọn, dễ vào nếp. Bên cạnh đó, nhiều bạn học sinh, sinh viên cũng mê mẩn kiểu tóc này, đặt hàng cắt theo các cầu thủ.

Còn anh Nguyễn Hoài Thanh, nhà sáng lập chuỗi Đông Tây Barbershop và East West Barbershop, cho biết Đình Bắc từng cắt tại một chi nhánh của tiệm ở P.Thủ Dầu Một, TP.HCM. Theo anh Thanh, thợ của tiệm định danh kiểu tóc này là undercut quiff, biến thể mái xéo nam ngắn. Anh mô tả phần tóc trên đỉnh đầu thường để dài khoảng 6-8 cm, vuốt tạo độ phồng vừa phải và "véo" sang một bên. Ưu điểm là không che mắt, gọn, thuận tiện khi chơi thể thao ngoài trời, phù hợp cả chất tóc dày lẫn tóc mềm.

Đình Bắc từng cắt tóc tại P.Thủ Dầu Một, TP.HCM ẢNH: THANH CUNG CẤP

Anh Thanh nói, việc cả 3 tiệm gọi 3 tên không hẳn là mâu thuẫn, bởi giới barber (thợ tóc nam) thường gọi tên theo điểm nhấn mà họ quan sát. Người chú ý độ dài phần tóc trên và cách vuốt sẽ nghiêng về nhóm quiff. Người nhìn tổng thể gọn gàng, chải lệch, hợp môi trường học đường hoặc công sở lại gọi Ivy League. Có nơi dựa vào kỹ thuật cắt hai bên, nếu tương phản rõ thì gọi undercut… Nói cách khác, "tóc Đình Bắc" có thể hiểu là một form tóc thể thao gọn gàng, hai bên cắt gọn vừa đủ, phần tóc trên để dài vừa phải để hất nhẹ hoặc chải lệch, tạo cảm giác sáng mặt mà không cầu kỳ.

Vì vậy, nếu muốn ra tiệm cắt cho giống, anh Thanh khuyên đừng quá bám vào tên gọi, mà nên nói bằng thông số và cách tạo kiểu, hoặc đưa luôn hình của Đình Bắc để cắt cho giống.

Về chăm sóc, anh Thanh cho rằng cách đơn giản nhất là sau khi tắm lau tóc ráo, sấy nhiệt vừa và dùng tay vuốt theo hướng mái xéo sang một bên để tạo nếp. Nếu muốn nếp giữ lâu và ít tốn công mỗi sáng, có thể uốn tạo nếp tại tiệm, thời gian khoảng 60 phút. Sau khi uốn, cần kiêng làm ướt tóc trong 24 giờ đồng hồ đầu. Bên cạnh đó, những ngày sau chỉ xả nhanh, hạn chế gội mạnh trong khoảng 2 tuần để nếp ổn định. Anh cũng lưu ý tránh sấy quá nóng, thay vào đó lau khô kỹ bằng khăn và vuốt theo nếp để tóc đỡ xơ, dễ giữ form.