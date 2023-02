Tóc Tiên kết hợp cùng Tlinh và CHICHA22 trong MV 'Like This Like That'

Tối 19.2, Tóc Tiên chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên trong năm 2023 - MV Like This Like That, kết hợp cùng dàn nghệ sĩ Gen Z: nữ rapper Tlinh và bộ đôi nhà sản xuất CHARLES. - Kim Chi Sun.

MV Like This Like That của Tóc Tiên

Theo đó, 2 nữ nghệ sĩ hóa thân thành những vị thần Cupid tinh nghịch, với nhiệm vụ dõi theo chuyện tình của một cặp đôi “trái dấu”: Trong khi cô gái (Kim Chi Sun) rất cá tính, mạnh mẽ và thích xem… boxing, thì người bạn trai (CHARLES.) lại là một người hướng về gia đình, yêu thích những gì nhẹ nhàng và thường xem phim Hàn Quốc. Sự khác biệt về tính cách và thiếu chút đồng cảm giữa 2 người đã dẫn đến những cuộc cãi vã. Đây cũng là lúc 2 vị thần Cupid Tóc Tiên - Tlinh “vào việc”, bắt đầu hành trình “phù phép” giúp cặp đôi “gương vỡ lại lành”.

Tóc Tiên và Tlinh trong MV Like This Like That NSCC

Trong sản phẩm mới lần này, tạo hình của Tóc Tiên - Tlinh nhận được nhiều lời khen ngợi bởi độ “hợp cạ” và cực trendy. Tóc Tiên gây bất ngờ bởi nhan sắc “hack tuổi”, phong cách thời trang hiện đại và thời thượng cùng nguồn năng lượng phóng khoáng, trẻ trung.

Trong lần đầu tiên kết hợp cùng những nghệ sĩ Gen Z - bộ đôi producer CHARLES., Kim Chi Sun và Tlinh, Tóc Tiên đã có màn chạm ngõ chính thức với thể loại Pop R&B khá thành công. Like This Like That cũng là track nhạc nhiều thách thức đối với Tóc Tiên khi thử sức với dòng nhạc mà nữ ca sĩ chưa từng trải nghiệm. Tuy nhiên, dưới sự hướng dẫn tận tình của CHARLES. và Kim Chi Sun, Like This Like That vẫn giữ được tinh thần “lả lướt” đặc trưng, đậm chất USUK nhưng không quá gượng ép.

CHARLES và Kim Chi Sun trong MV

Tóc Tiên và Tlinh hóa thần Cupid trong MV Like This Like That NSCC

Từ EP Yêu rồi yêu rồi yêu đến album CONG, Tóc Tiên không ngừng hợp tác với nhiều cá tính âm nhạc khác nhau: từ các tiền bối trong nghề, đồng nghiệp đến “đàn em” Gen Z. Không chỉ cùng tạo ra những dự án âm nhạc chỉn chu, ấn tượng, hành trình tìm kiếm và kết nối những cộng sự mới cũng đã giúp nữ ca sĩ “thu hoạch” được nhiều trải nghiệm lẫn bài học thú vị.

Ca sĩ Tóc Tiên biến hóa với hình ảnh mới

Sau 2 năm phải tạm hoãn mọi hoạt động âm nhạc - nghệ thuật vì Covid-19, Tóc Tiên đang trở lại đường đua mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Từ những thành tích ấn tượng của album CONG đã được ra mắt vào năm 2022 vừa qua, cùng tinh thần làm việc chỉn chu, nghiêm túc và không ngại đổi mới bản thân, Tóc Tiên vẫn luôn khiến người hâm mộ tò mò lẫn tin tưởng vào những sản phẩm âm nhạc bùng nổ hơn nữa trong tương lai.