Tóc Tiên tiết lộ câu chuyện đằng sau bức ảnh chụp cùng Lisa (BlackPink)

Tối 14.3, Tóc Tiên là sao Việt duy nhất tham dự sự kiện của thương hiệu trang sức cao cấp Bulgari được tổ chức tại Hàn Quốc. Nữ ca sĩ Việt Nam mang đến hình ảnh quyến rũ cùng thần thái đầy tự tin, cuốn hút. Không chỉ nhận nhiều lời khen bởi vẻ đẹp sắc sảo trên thảm đỏ quốc tế, Tóc Tiên còn “gây bão" mạng xã hội khi sánh vai cùng dàn sao đình đám như Lisa (BlackPink), Lee Jong Suk, Mingyu (Seventeen), Yamashita Tomohisa, Mile PhakPhum, Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach...

Chia sẻ về trải nghiệm tham dự sự kiện, Tóc Tiên cho biết cô và các sao quốc tế đều cùng đứng ở khu vực VIP. Chính vì thế, “mọi người giống như bạn bè với nhau vậy. Chỉ cần mở lời thì các bạn rất sẵn sàng chụp ảnh, giao lưu hay nhảy nhót cùng nhau".

Với nữ ca sĩ, đây là một trải nghiệm không bao giờ quên. Cô chia sẻ dù đã có cơ hội được gặp gỡ rất nhiều nghệ sĩ quốc tế nhưng đây giống như một cuộc hội ngộ giữa những người bạn với nhau. Mọi người đều xuất hiện rất chỉn chu và thật sự tận hưởng không khí xung quanh.

Giọng ca Một cọng tóc mai cũng bật mí về bức ảnh chụp cùng Lisa (BlackPink). Cô bày tỏ: “Với Tiên, Lisa thực sự là người ngọt ngào nhất đêm qua. Bạn ấy được nhiều vệ sĩ bao quanh, cũng như có nhiều khách mời, nghệ sĩ muốn chụp hình cùng. Tiên cũng bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc để chụp ảnh chung, nhưng mình đã chờ khi Lisa thong thả hơn. Khi Tiên mở lời, Lisa ngay lập tức đồng ý và rất nhiệt tình: "Ok, let's go, let's do it". Thật sự lúc đó, Tiên đã nổi hết da gà".

Ngoài Lisa, Tóc Tiên cũng chụp ảnh cùng nhiều sao nam Hàn Quốc như Lee Jong Suk, Mingyu (Seventeen). Cô hào hứng chia sẻ: "Khi Tiên chụp ảnh cùng Mingyu, bạn ấy còn hỏi lại mình là: "Oh, do you know me?" (tạm dịch: Bạn có biết tôi sao). Và Tiên đã trả lời là Việt Nam rất yêu mến bạn".

Trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật, Tóc Tiên may mắn khi nhiều lần gặp gỡ, giao lưu với loạt sao quốc tế đình đám. Tận dụng tốt thế mạnh ngôn ngữ và sự tự tin, chỉn chu trong mỗi lần xuất hiện, Tóc Tiên nhiều lần khiến khán giả không khỏi tự hào. Nữ ca sĩ từng được mời tham dự tiệc của David Beckham, chụp ảnh cùng Taylor Swift, là đại diện Việt Nam phỏng vấn các nghệ sĩ trong Kung Fu Panda 3: Jack Black, Mr Dustin Hoffman, Lucy Liu, Kate Hudson…