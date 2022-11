Tóc Tiên và Hứa Kim Tuyền chính thức lên sóng MV Live Performance 'Nếu anh là em'

Tối 7.11, Tóc Tiên chính thức ra mắt MV Nếu anh là em - một ca khúc trong album Cong đã được nữ ca sĩ phát hành vào ngày 1.11. Ngay khi vừa ra mắt, album Cong và đặc biệt là ca khúc Nếu anh là em đã nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả cũng như sở hữu nhiều thành tích ấn tượng: Top 1 iTunes Album và Top 1 iTunes Song.

Nắm bắt xu hướng phát hành MV Live Performance, giúp người xem được trải nghiệm không gian trình diễn live chân thật và cảm xúc. MV Nếu anh là em cũng là phần trình diễn live của Tóc Tiên trong minishow Cong hoành tráng vừa qua. Trong không gian được set-up kỳ công và duy mỹ thể hiện rõ nét concept của album Cong, Tóc Tiên khoe trọn giọng hát live đầy nội lực cũng như độ “chín muồi” về cảm xúc. Nữ ca sĩ khiến người xem vỡ òa bởi những màn “chạy nốt”, xử lý “ngọt” các quãng giọng rộng và cao khi đang treo người lơ lửng giữa không trung.

“Nếu anh là em là ca khúc Tiên ‘đặt hàng’ Hứa Kim Tuyền sáng tác với ý tưởng: Sẽ ra sao nếu trong một mối quan hệ, cả hai có thể đặt mình vào vị trí của nhau? Mỗi lần thể hiện ca khúc này, Tiên đều cảm thấy rất áp lực. Khi đây là một bài hát vừa có nhiều quãng giọng rất rộng đòi hỏi nhiều kỹ thuật khi hát, song song đó cũng phải đặt vào rất nhiều cảm xúc” - Tóc Tiên chia sẻ.





Sáng tác của Hứa Kim Tuyền là ca khúc ballad duy nhất trong album Cong sau một loạt những tracks nhạc sôi động, đầy năng lượng: 1 cọng tóc mai, 906090, Like this like that (ft. tlinh), Khá khen, Bồng bềnh, Am I Clear (ft. Trọng Hiếu). Với giai điệu giản lược - chỉ còn tiếng đàn piano sâu lắng, du dương cùng những ca từ giàu chất tự sự, ca khúc Nếu anh là em đã cân bằng “tính nữ” đang được thể hiện khá mạnh mẽ, quyết liệt trong album Cong khi lột tả một khía cạnh cảm xúc có phần yếu đuối và mong manh của một người phụ nữ. Đồng thời, mang đến một góc nhìn mới với nhiều thấu cảm và chiêm nghiệm hơn: Trong mối quan hệ, hãy đặt bản thân vào vị trí của đối phương để “hiểu thấu rằng em đã yêu, yêu đến nhường nào”.

“Trước khi sáng tác ca khúc này, Hứa Kim Tuyền và Tóc Tiên đã ngồi tâm sự với nhau khi cả hai đều đang có chút mâu thuẫn với ‘nửa kia’. Một câu hỏi được hai chị em đặt ra lúc đó là: ‘Nếu người kia là mình thì họ có hiểu hay không, và liệu mình là người kia thì có thể thông cảm cho họ được không’. Cho đến khi Tuyền… thất tình thật và lên sân thượng ngồi suy ngẫm về câu hỏi đó, những cảm xúc của mình ở thời điểm đấy như thế nào đã được viết lại trong Nếu anh là em” - nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chia sẻ.

Trong năm vừa qua, Hứa Kim Tuyền là một trong những hit-maker gặt hái nhiều thành công với loạt hit được giới trẻ yêu thích: Chưa quên người yêu cũ, Một ngàn nỗi đau, Anh chưa thương em đến vậy đâu, Hai mươi hai... Đáng nói, Nếu anh là em là một trong những sáng tác tâm đắc của nam nhạc sĩ hoàn thành từ… 4 năm trước, nhưng đến hiện tại mới chính thức được “trình làng”. Tuy nhiên, Hứa Kim Tuyền khẳng định bản thân không quá lo sợ Nếu anh là em sẽ “lỗi thời” dù ca khúc đã được sáng tác cách đây nhiều năm.

Bên cạnh đó, Hứa Kim Tuyền tiết lộ Tóc Tiên đã “ém” khá nhiều sáng tác của mình, nhưng đó cũng là những ca khúc mà “nếu không phải Tóc Tiên thể hiện thì khó có thể là một ai khác. Ca khúc Nếu anh là em là một sợi dây kết nối giữa Tóc Tiên và Hứa Kim Tuyền. Vì cả hai đều đã từng có cùng một câu hỏi ‘nếu anh là em’, chị Tiên cũng là người nhận ra Tuyền đang… thất tình khi hai chị em đang lần đầu tiên tập hát bài này. Nên nếu có ‘ém’ thêm… 10 năm nữa thì ca khúc này vẫn thuộc về Tóc Tiên” - Hứa Kim Tuyền nói.