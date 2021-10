Tối 3.10, cả nước thêm 5.376 ca bệnh Covid-19

2.674 ca bệnh trong cộng đồng, gần 50% số ca bệnh

Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ 17 giờ ngày 2.10 đến 17 giờ ngày 3.10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 5.376 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 5.367 ca ghi nhận trong nước (giảm 110 ca so với ngày trước đó) tại 39 tỉnh, thành phố.

Trong đó, 2.674 ca trong công đồng (chiếm gần 50%), số còn lại được ghi nhận tại các khu vực đã cách ly, phong tỏa.

Các ca ghi nhận trong nước tại: TP.HCM 2.461 ca, Bình Dương 1.283 ca, Đồng Nai 824 ca, An Giang 147 ca, Long An 85 ca, Kiên Giang 75 ca, Bình Thuận 73 ca, Tây Ninh 54 ca, Khánh Hòa 50 ca, Hà Nam 39 ca, Đồng Tháp 35 ca, Cần Thơ 33 ca, Cà Mau 24 ca, Hậu Giang 20 ca, Quảng Bình 19 ca, Đắk Lắk 17 ca, Quảng Trị 15 ca, Tiền Giang 13 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 13 ca, Ninh Thuận 12 ca, Bình Phước 12 ca, Nghệ An 11 ca, Bình Định 8 ca, Đắk Nông 6 ca, Phú Yên 5 ca, Bến Tre 5 ca, Vĩnh Long 4 ca, Bạc Liêu 4 ca, Hà Nội 4 ca, Quảng Ngãi 3 ca, Hà Tĩnh 3 ca, Lâm Đồng 2 ca, Trà Vinh 2 ca, Bắc Giang, Gia Lai, Kon Tum, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Phú Thọ mỗi tỉnh 1 ca.

TP.HCM và Bình Dương là 2 tỉnh, thành có số ca nhiễm mới giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. TP.HCM giảm 262, Bình Dương giảm 234 ca. Trong khi đó, Đồng Nai tăng 315 ca, Tây Ninh tăng 34 ca, Đồng Tháp tăng 29 ca là các các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó

Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 808.578 ca nhiễm, đứng thứ 43/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 8.215 ca nhiễm).

Tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4.2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 803.993 ca.





28.859 bệnh nhân khỏi bệnh, 114 người tử vong

Cũng theo Bộ Y tế, trong ngày hôm nay, có thêm 28.859 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 693.797 bệnh nhân, trong đó 688.618 bệnh nhân của đợt dịch thứ 4.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.498 ca. Trong đó, thở ô xy qua mặt nạ là 4.318 người; thở ô xy dòng cao HFNC là 1.092; thở máy không xâm lấn là 248; thở máy xâm lấn là 814 người; can thiệp ECMO là 26 3.

Bộ Y tế cho hay, trong ngày 3.10, ghi nhận 114 ca tử vong gồm: TP.HCM 79 ca, Bình Dương 20 ca, Đồng Nai 4 ca, Tiền Giang 4 ca, Kiên Giang 2 ca, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cần thơ, Bình Thuận, Bạc Liêu mỗi tỉnh 1 ca.

Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.715 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

Theo Bộ Y tế, so với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 136/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 2.10 đã có thêm 979.585 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là hơn 44,637 triệu liều, trong đó tiêm 1 mũi là hơn 34,155 liều, tiêm mũi 2 là 10,482 triệu liều.