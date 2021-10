Vingroup nói gì về việc bị cho là 'trục lợi' từ 25 triệu bộ xét nghiệm Covid-19?

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, khẳng định Vingroup đã ứng tiền mua 15 triệu bộ test theo đề nghị từ Bộ Y tế, hoàn toàn không thu lợi bất cứ đồng nào, thậm chí còn bù đắp chi phí để cung ứng với giá tốt nhất thị trường.

Bộ Y tế vận động doanh nghiệp ứng tiền mua trước, không phải chỉ định thầu

* Ngày 1.9, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Chính phủ có cơ chế đặc biệt nhằm mua lô 25 triệu kit test Covid-19 do Vingroup nhập về. Có ý kiến cho rằng có sự liên kết giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước để trục lợi. Ông nói gì về thông tin này?

- Vào thời điểm dịch bệnh leo thang cần khẩn cấp, Bộ Y tế đã vận động các doanh nghiệp tự ứng kinh phí ra nhập khẩu các bộ kit test về để chuyển giao lại cho Bộ với giá phi lợi nhuận. Song song, Bộ sẽ làm các thủ tục mua sắm đấu thầu để tiết kiệm thời gian.

Với tinh thần lăn xả chống dịch ngay từ những ngày đầu, Vingroup đã từng chủ động mua hơn 20 triệu bộ test về tặng hoàn toàn miễn phí cho rất nhiều đơn vị, địa phương như Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, TP.HCM, Long An, Khánh Hòa, Kiên Giang… Vì thế, khi Bộ vận động, Vingroup lập tức triển khai ngay không hề tính toán gì. Bộ xác định nhu cầu trước mắt cần tối thiểu 25 triệu bộ kit test, nhưng chúng tôi mới tìm mua được 15 triệu bộ với giá tốt nên mới chỉ ký được hợp đồng mua 15 triệu. Theo thỏa thuận ban đầu với Bộ Y tế, giá cả mua sao chuyển giao vậy, chúng tôi không lấy lãi 1 đồng nào trong giao dịch này.

Chúng tôi rất phẫn nộ trước những quy chụp cho rằng Vingroup trục lợi từ việc này. Đó là những quy chụp hồ đồ và thiếu lương tâm với tâm huyết chống dịch từ trước đến nay của chúng tôi cũng như của các doanh nghiệp khác.

Vingroup đã từng chủ động mua hơn 20 triệu bộ test về tặng hoàn toàn miễn phí cho rất nhiều đơn vị, địa phương như Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, TP.HCM, Long An, Khánh Hòa, Kiên Giang... Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup

* Đến nay Vingroup đã hoàn tất chuyển giao 25 triệu bộ kit test trên cho Bộ Y tế chưa, thưa ông?

- Hiện chúng tôi mới nhập về 15 triệu bộ và đang chào bán cho các địa phương và đơn vị trong nước theo đúng quy định về đấu thầu. Mặc dù ký hợp đồng trực tiếp với Hãng SD Biosensor của Hàn Quốc, không qua bất cứ trung gian nào để nhập về với giá 61.000 đồng/bộ nhưng để hỗ trợ các địa phương, Vingroup quyết định tài trợ một phần chi phí để kit test về mức 44.000 đồng/bộ.

* Từ chỗ mua hộ với giá 61.000 đồng, bây giờ Vingroup lại phải bù lỗ để cung cấp cho các địa phương với giá 44.000 đồng/bộ kit test - mức giá thấp nhất thị trường hiện tại, thậm chí thấp hơn so với công bố gây sốc 50.000 đồng/bộ như có ý kiến nêu ra, có phải Vingroup giảm giá xuống vì sức ép dư luận?

- Trước khi có việc hỗ trợ giảm giá, chúng tôi đã chủ động mua và tặng cho các vùng dịch nặng hơn 20 triệu kit test. Đến nay, để giúp các địa phương vùng dịch có thể làm nhanh thủ tục và ủng hộ chống dịch, chúng tôi đã chủ động giảm giá. Việc này đã được thực hiện từ ngày 17.9.2021 - nhiều ngày trước khi có các dư luận kia. Khi hành động vì cộng đồng với tâm sáng, chúng tôi không thấy có sức ép nào cả.

* Làm thế nào để kiểm chứng các thông tin mà ông vừa nói?

- Vingroup luôn minh bạch, mọi quá trình mua bán đều có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Tôi có thể công khai luôn 61.000 đồng là mức giá tốt nhất tại thời điểm đàm phán đợt vừa rồi, sau khi Vingroup đã nhập nhiều lô hàng lớn, mở rộng nguồn hàng và quan hệ cũng như đặt vào thời gian đỡ cao điểm. Còn trước đó, trong tháng 7 và 8, khi mua 20 triệu kit test để tặng, chúng tôi có thời điểm đã phải trả giá cao hơn nhiều. Đơn cử, Vingroup đã mua hơn 3 triệu bộ test Standard Q Covid-19 Ag Test của SD Biosensor Inc, Hàn Quốc, giá 175.000 đồng/test; 700.000 bộ Panbio Covid-19 Ag Rapid Test Device của Abbott Diagnostics Korea Inc, Hàn Quốc, giá 115.000 đồng/test; 700.000 bộ test SGTi-flex COVID-19 Ag của Sugentech, Inc., Hàn Quốc, giá 78.000 đồng/test; 10,5 triệu bộ BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS từ Biosynex Swiss SA, Pháp/Thụy Sĩ giá 88.651 đồng/test...

Các lô hàng trên được mua qua những nhà phân phối trong nước như Lục Tinh, Hùng Thịnh, Việt Nhật, Đoàn Gia SG… với đầy đủ hóa đơn chứng từ minh bạch và có thể dễ dàng kiểm chứng thông tin trên mạng tương ứng thời điểm chúng tôi đặt mua.

* Vậy ông nói sao về những ý kiến cho rằng các bộ kit test tại nước ngoài chỉ có giá từ 1 - 1,5 USD và Vingroup có thể kiếm lãi gấp 10 lần giá gốc?

- Giá Vingroup mua và chuyển giao cho Bộ Y tế là 61.000 đồng/bộ mà họ nói lãi gấp 10 lần, tức là giá 1 bộ test chỉ có 6.100 đồng (gần 0,3 USD), xin hỏi chính bạn, bạn có tin được không? Chúng tôi đã tìm kiếm khắp thế giới nhưng chưa thấy ở đâu có test nhanh nào giá đó. Có một số loại giá rẻ hơn 61.000 đồng vài chục phần trăm, nhưng chúng tôi lo ngại người dùng không yên tâm nên đã không chọn.

Do đó, nếu ai có tấm lòng yêu nước, yêu đồng bào mà tìm kiếm được nguồn kit test chất lượng tốt, nguồn gốc xuất xứ uy tín tương đương mà giá rẻ như thông tin được lan truyền, xin hãy giới thiệu về Việt Nam. Tôi tin tất cả người dân đều vô cùng hoan nghênh.

* Ông nói Vingroup không kinh doanh kit test nhanh nhưng Vingroup sắp có nhà máy sản xuất sản phẩm này? Liệu hai câu chuyện này có mâu thuẫn với nhau không?

- Chúng tôi không kinh doanh, dự án sản xuất test nhanh của Vingroup là dự án phi lợi nhuận. Việc sản xuất này xuất phát từ nhu cầu chống dịch, bảo vệ sức khỏe của người dân và nhằm hướng đến mục tiêu đảm bảo tự lực, tự chủ nguồn cung kit test cho Việt Nam trong bối cảnh “bình thường mới”. Chính phủ đã xác định không thể theo đuổi chính sách “zero Covid”, do vậy việc đảm bảo nguồn kit test là một trong những yêu cầu để Việt Nam có thể kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, từng bước mở cửa vực dậy nền kinh tế.