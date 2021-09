TP.HCM mua kit test nhanh Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế

Số ca mắc Covid-19 mới giảm rất sâu tại TP.HCM Ngày 28.9 Bộ Y tế thông báo ghi nhận 4.589 ca nhiễm mới, gồm 6 ca nhập cảnh và 4.583 ca ghi nhận trong nước (giảm 4.759 ca so với ngày trước đó) tại 34 tỉnh, thành. Trong đó, Bình Dương có 2.575 ca (giảm 1.218 ca so với 1 ngày trước), Đồng Nai 787 ca, An Giang 232 ca, Long An 159 ca, Kiên Giang 70 ca và Hà Nội 6 ca. Các tỉnh thành khác mỗi nơi có 1-55 ca. Trong ngày 28.9, riêng TP.HCM có 377 ca (ngày 27.9 có 4.134 ca), là các trường hợp được xét nghiệm khẳng định. Ngoài ra, trong 24 giờ qua TP.HCM cũng ghi nhận 3.417 ca dương tính qua test nhanh khi xét nghiệm tầm soát cộng đồng. Cùng ngày, thêm 21.487 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Có 559.941 ca đã được điều trị khỏi kể từ đầu dịch đến nay. Trong 24 giờ qua cũng ghi nhận 178 ca tử vong tại 14 tỉnh, thành. Trong đó, TP.HCM 131 ca, Bình Dương 15 ca, Đồng Nai 6 ca. Các nơi khác ghi nhận 1 - 5 ca. Từ đầu dịch đến nay có 18.936 ca tử vong do Covid-19 tại VN. Theo Bộ Y tế, hơn 40 triệu liều vắc xin Covid-19 đã tiêm tại các tỉnh, thành, trong đó có gần 8,6 triệu liều tiêm mũi 2. Liên Châu