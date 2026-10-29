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    Tư vấn sức khỏe:

    Live 'Tôi có nguy cơ ung thư vú không?' & Những trường hợp cần lưu ý

    Huỳnh Na
    Huỳnh Na

    Ung thư vú đứng đầu các bệnh ung thư ở nữ giới. Tầm soát ung thư vú giúp phát hiện sớm, điều trị kịp thời và cải thiện chất lượng sống.

    Trung tâm Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM ứng dụng các công nghệ hiện đại thế giới, giúp phát hiện sớm các tổn thương, khối u cực nhỏ ở tuyến vú, ngay cả khi chưa có biểu hiện ra bên ngoài. Bên cạnh xạ trị, hóa trị, thuốc trúng đích và miễn dịch thế hệ mới, phẫu thuật công nghệ cao giúp triệt căn, tiêu diệt khối u hiệu quả, bảo tồn và tái tạo vú, cải thiện thẩm mỹ và lấy lại tự tin cho người bệnh.

    20 giờ, thứ năm ngày 29.10.2026, các chuyên gia từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM trực tiếp tư vấn: ThS-BS Nguyễn Đỗ Thùy Giang, ThS-BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, BS.CKI Phạm Tấn Phát.

    Chương trình phát sóng trên: Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Tâm Anh Hospital; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC; TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

    Mời độc giả đón xem, đặt câu hỏi tại đây hoặc liên hệ 028 7102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM)/024 3872 3872 - 024 7106 6858 (Hà Nội) để được tư vấn.

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