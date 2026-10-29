Trung tâm Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM ứng dụng các công nghệ hiện đại thế giới, giúp phát hiện sớm các tổn thương, khối u cực nhỏ ở tuyến vú, ngay cả khi chưa có biểu hiện ra bên ngoài. Bên cạnh xạ trị, hóa trị, thuốc trúng đích và miễn dịch thế hệ mới, phẫu thuật công nghệ cao giúp triệt căn, tiêu diệt khối u hiệu quả, bảo tồn và tái tạo vú, cải thiện thẩm mỹ và lấy lại tự tin cho người bệnh.

20 giờ, thứ năm ngày 29.10.2026, các chuyên gia từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM trực tiếp tư vấn: ThS-BS Nguyễn Đỗ Thùy Giang, ThS-BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, BS.CKI Phạm Tấn Phát.

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