Tối cuối năm, phố thời trang TP.HCM 'vỡ trận' vì người dân sắm tết

Biển người đổ về "phố thời trang" mua sắm tết

Ghi nhận của phóng viên vào khoảng 21 giờ tối 25 tháng chạp (ngày 12.2), khu vực "phố thời trang" Trần Quang Diệu - Lê Văn Sỹ (quận 3 cũ, TP.HCM) đông nghẹt người và xe. Dòng phương tiện nối dài, di chuyển chậm chạp trong tiếng còi xe.

Riêng tuyến đường Trần Quang Diệu hiện có gần 100 cửa hàng quần áo, phụ kiện, trang sức, giày dép… phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm. Trên mặt tiền các shop, bảng quảng cáo "sale off", "giảm giá sốc" treo dày đặc, với mức giảm từ 10% đến 60%, thu hút sự chú ý của người đi đường.

"Phố thời trang" TP.HCM đông nghẹt người lúc 21 giờ tối 25 tháng chạp ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Bên trong các cửa hàng, không khí mua sắm diễn ra sôi động. Khách ra vào liên tục, chen chúc lựa đồ, thử đồ, thanh toán. Nhiều shop rơi vào tình trạng quá tải.

Chị N.N.L (23 tuổi, ở phường Tân Phú) cho biết đã đi hơn 5 km để đến "phố thời trang" Trần Quang Diệu mua sắm. "Gần tết nên hàng mới về nhiều, mẫu mã đa dạng. Tôi tranh thủ đi sớm chứ sát tết sẽ đông hơn nữa, đồ đẹp dễ hết size", chị L. nói.

Người dân đổ về con đường kinh doanh thời trang TP.HCM săn sale sát tết ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo nhiều bạn trẻ, việc đến trực tiếp cửa hàng giúp họ có không gian lựa chọn, thử đồ để xem có phù hợp hay không, thay vì mua online.

Khách xếp hàng chờ thanh toán ở một cửa hàng giày dép trên đường Trần Quang Diệu (quận 3 cũ, TP.HCM) ẢNH: U.N

Hết chỗ giữ xe, bảo vệ quay cuồng vì khách đông

Tại một cửa hàng thời trang trên đường Trần Quang Diệu, phóng viên Báo Thanh Niên vừa dừng xe đã được bảo vệ thông báo hết chỗ gửi. Ghi nhận cho thấy trên tuyến đường cũng phát sinh nhiều bãi xe tự phát.

"Người ra người vô liên tục, đông lắm. Ngày thường ít khi nào hết chỗ giữ xe như vậy", một bảo vệ cho biết.

Không khí mua sắm nhộn nhịp tại khu "phố thời trang" quận 3 cũ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nhiều cửa hàng lân cận. Theo chia sẻ của các nhân viên, khoảng hơn 1 tuần nay, lượng khách đổ về phố thời trang tăng cao, đặc biệt đông từ 15 giờ đến khoảng 22 giờ mỗi ngày.

Lượng khách đông đúc tại các cửa hàng thời trang ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Không chỉ người dân TP.HCM, khu phố còn thu hút đông đảo khách nước ngoài, chủ yếu là du khách đến từ Thái Lan, Hàn Quốc… đến tham quan, mua sắm.

Dòng xe nối dài trên đường Trần Quang Diệu trong cao điểm mua sắm cuối năm ẢNH: U.N

Do lượng khách quá đông, không ít người rời cửa hàng với vẻ mệt mỏi vì không chọn được món đồ ưng ý hoặc phải chờ đợi thử đồ quá lâu.

Theo nhân viên ở các cửa hàng, càng cận tết, sức mua tại các tuyến phố thời trang lớn ở TP.HCM được dự báo sẽ tiếp tục tăng cao. "Tuy cửa hàng của tôi không giảm giá nhưng năm nay bán đắt năm trước", chị Quyên (chủ cửa hàng Tyribee) cho biết.

Các cửa hàng treo dày đặc bảng giảm giá từ 10% đến 60%, mua 1 tặng 1 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

"Phố thời trang" Trần Quang Diệu - Lê Văn Sỹ, với lợi thế tập trung nhiều cửa hàng, mẫu mã đa dạng và giá cả cạnh tranh, đang trở thành điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách trong mùa mua sắm cuối năm.

Khách chen chúc lựa đồ tại một shop thời trang trên đường Trần Quang Diệu ẢNH: U.N

Tuy nhiên, cảnh đông đúc, kẹt xe, hết chỗ giữ xe cũng là bài toán đặt ra cho cả người mua lẫn các cửa hàng trong việc đảm bảo trải nghiệm mua sắm an toàn, thuận tiện giữa cao điểm tết đang đến rất gần.