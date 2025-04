Tối hậu thư cho doanh nghiệp biến đất vàng biệt thự thành bãi tập kết xà bần

Ngày 3.4, UBND Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết đã phản hồi ý kiến công dân về xử lý khu đất vàng mặt tiền sông Cẩm Lệ, đoạn từ Trung tâm Hội chợ triển lãm đến cầu Nguyễn Tri Phương, bị doanh nghiệp tư nhân Trường Đại Phúc biến thành bãi tập kết xà bần.

Theo đó, doanh nghiệp tư nhân Trường Đại Phúc trước 30.4 phải dọn sạch cát, xà bần khỏi khu đất 3 mặt tiền đường Thăng Long - Trần Huấn - Bình Hòa 15 (P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ).

Trước đó, người dân phản ánh tình trạng tiềm ẩn mất an toàn giao thông, hư hỏng lòng đường, vỉa hè do các hoạt động tại bãi xe, bãi xà bần tại khu đất thuộc dự án Biệt thự ven sông Khuê Trung.

Theo người dân, khu đất dự án để hoang hóa, tập kết xà bần, rác thải, cây cỏ dại mọc um tùm, ao tù nước đọng gây ô nhiễm môi trường, mầm mống gây dịch sốt xuất huyết...

Từ tháng 7.2024, chủ đầu tư rào chắn khu đất bằng khung sắt và tôn để làm bãi giữ xe với đa số xe tải trọng lớn như đầu kéo, container, đến cuối năm 2024 thì mở cổng ra hướng đường Thăng Long, xe chở cát vào tập kết cát xây dựng trong khi mật độ phương tiện giao thông trên tuyến rất lớn. Phía đường Trần Huấn thường xuyên có các xe trọng tải lớn ra vào băm nát vỉa hè và mặt đường, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Khu đất mặt tiền sông Cẩm Lệ từ cầu Nguyễn Tri Phương đến Trung tâm Hội chợ triển lãm bị biến thành bãi tập kết xà bần, bãi xe ẢNH: NGUYỄN TÚ

Người dân đề nghị kiểm tra giấy phép bãi tập kết cát, xà bần, các điều kiện hoạt động và việc đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông; tình trạng chậm triển khai dự án Khu biệt thự ven sông Khuê Trung

Nhận phản ánh, UBND Q.Cẩm Lệ đã yêu cầu UBND P.Khuê Trung kiểm tra, xử lý. Kết quả xác minh cho thấy, khu đất này được UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự ven sông Khuê Trung từ năm 2016 với diện tích 16.023 m2 do doanh nghiệp tư nhân Trường Đại Phúc làm chủ đầu tư.

Xe tải trọng lớn ra vào tiềm ẩn mất an toàn giao thông, hư hỏng hạ tầng ẢNH: NGUYỄN TÚ

Vướng mắc chuyển mục đích sử dụng đất

Quá trình chuyển đăng ký thủ tục và chuyển đổi mục đích, đến nay dự án vướng thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư do vướng mắc về chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở để phát triển các dự án đầu tư nhà ở thương mại.

Theo giải trình của doanh nghiệp tư nhân Trường Đại Phúc với cơ quan chức năng, hiện dự án đang chờ gỡ vướng các vấn đề về pháp lý nêu trên để triển khai.

Doanh nghiệp Trường Đại Phúc cho rằng tập kết cát để phục vụ xây dựng công trình của doanh nghiệp, UBND P.Khuê Trung yêu cầu chủ doanh nghiệp chấm dứt việc tập kết cát, xà bần, di chuyển toàn bộ cát, xà bần ra khỏi khu đất trước ngày 30.4.

Dự án đang gặp vướng mắc về pháp lý ẢNH: NGUYỄN TÚ

Hiện nay doanh nghiệp tư nhân Trường Đại Phúc cho Công ty TNHH Kim Thành An, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phạm Anh Tuấn, hộ kinh doanh mua bán hàng thanh lý thuê đất kinh doanh. UBND phường yêu cầu các đơn vị tổng dọn vệ sinh hằng tuần, đảm bảo vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực kinh doanh, sửa chữa khắc phục các hư hỏng hạ tầng giao thông.

Nếu doanh nghiệp này không thực hiện, UBND phường sẽ xử lý theo quy định, đồng thời giao công an phường thường xuyên kiểm tra tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông các tuyến đường xung quanh khu đất.