Tới 'Hollywood Trung Quốc' xem du khách chi tiền làm ngôi sao

Chi tiền triệu để một lần làm 'ngôi sao'

Nhiều du khách hiếu kỳ tò mò ngoái cổ nhìn qua cánh cửa một căn phòng cung điện nguy nga. Bên trong, bốn phụ nữ khoác trên mình bộ y phục lụa là, tóc cài trâm ngọc bích đang nhập vai một màn tranh sủng chốn hậu cung.

Du khách khoác trên mình trang phục cổ trang, hào hứng nhập vai trong một buổi quay phim trải nghiệm tại Phim trường Hoành Điếm (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) ẢNH: REUTERS

Vừa xong cảnh một vị phi tần vung tay tát thẳng mặt đối phương, đạo diễn hô cắt. Cả nhóm diễn viên lập tức túm tụm lại quanh chiếc điện thoại để xem lại phân đoạn vừa quay rồi bật cười khoái chí. Thế nhưng, đây hoàn toàn không phải là hậu trường của một bộ phim truyền hình ăn khách.

Theo Reuters, bốn người phụ nữ này thực chất là nhóm bạn thân, đã lặn lội đường xa hơn 1.500 km để đến trải nghiệm làm "diễn viên chính" trong bộ phim do chính mình bỏ tiền sản xuất. Điểm đến của họ là Phim trường Hoành Điếm (Hengdian World Studios), đại tổ hợp quay phim sầm uất ở miền đông Trung Quốc, nơi vốn được mệnh danh là "Hollywood của phương Đông".

Không chỉ dừng lại ở việc làm bối cảnh cho các đoàn phim chuyên nghiệp, Hoành Điếm vừa tung ra gói du lịch trải nghiệm độc đáo. Theo Reuters, du khách đến đây được tự tay bấm máy các phân cảnh của riêng mình trên những phim trường quy mô, từ bản sao cố cung Bắc Kinh cho đến những con phố Thượng Hải cổ kính.

Đại diện Phim trường Hoành Điếm chia sẻ với Reuters rằng kể từ khi mô hình này ra mắt vào tháng 8 vừa qua, đã có hơn 2.000 lượt khách tham gia. Hầu như ngày nào các lịch quay cũng kín chỗ, đặc biệt là vào những ngày lễ hay cuối tuần.

"Như đợt nghỉ lễ Quốc khánh vừa rồi, tôi quay từ sáng sớm đến tối mịt mà vẫn không gánh nổi lượng khách đăng ký", anh Wang Weili, một đạo diễn từng nhận quay cho 20 nhóm khách chỉ trong một ngày, trả lời trên Reuters.

Xu hướng tiêu dùng mới của khách du lịch

Sức hút kỳ lạ của dịch vụ này phản ánh sự dịch chuyển rõ nét trong thói quen tiêu dùng của người dân Trung Quốc. Theo Reuters, giữa bối cảnh kinh tế đà tăng trưởng chậm lại và thị trường bất động sản chưa hết ảm đạm khiến người dân thắt chặt chi tiêu với hàng hiệu hay đồ xa xỉ, thì dòng tiền lại được đổ mạnh vào du lịch, giải trí và các dịch vụ mang tính trải nghiệm. Những mô hình tương tác như nhập vai lịch sử hay tự làm phim nhờ đó mà phất lên.

"Từ nhỏ tôi đã thích làm đạo diễn, hay bày trò chỉ đạo các bạn diễn xuất. Lần này đi cùng mấy đứa bạn thân, ai cũng muốn thử một lần làm ngôi sao màn ảnh", cô Clare Huang, người hóa thân thành hoàng hậu trong tiểu phẩm của nhóm, hào hứng chia sẻ với Reuters.

Một phân cảnh cung đấu do chính khách du lịch tự đóng tại Phim trường Hoành Điếm ẢNH: REUTERS

Theo ghi nhận của Reuters, chỉ với giá 388 nhân dân tệ (khoảng 1,38 triệu đồng) mỗi người, Huang và các bạn được phục vụ từ A đến Z: từ trang điểm, làm tóc, chọn trang phục, cho đến 30 phút quay phim có đạo diễn hướng dẫn và nhận về một đoạn clip dài 90 giây đã qua biên tập chỉn chu. Khách hàng có thể thoải mái chọn lựa từ hơn 20 kịch bản có sẵn, phần lớn xoay quanh chủ đề cung đấu, ân oán tình thù hoặc phản bội.

Trường hợp khác là cô Xie (28 tuổi), một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Trả lời Reuters, Xie cho biết cô tìm đến Hoành Điếm sau khi lướt thấy các clip quay phim ngắn đăng trên mạng. Cô chấp nhận chi 498 nhân dân tệ (khoảng 1,77 triệu đồng) cho buổi quay cá nhân theo kịch bản riêng.

"Ở Trung Quốc chúng tôi không có các buổi dạ hội lớn, nên giờ mọi người thích diện đồ hóa trang hơn. Ai cũng muốn ăn mặc phá cách một chút để thể hiện bản thân theo cách đẹp nhất", Xie bộc bạch trên Reuters.