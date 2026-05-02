Tối nay 2.5 người Việt đừng bỏ lỡ trăng hoa huyền ảo: Vì sao hiếm gặp?

Cao An Biên
Cao An Biên
02/05/2026 19:26 GMT+7

Bầu trời Việt Nam tối nay 2.5 có sự xuất hiện của trăng hoa, lần trăng tròn đầu tiên trong tháng 5. Có gì đặc biệt?

Theo chuyên trang Space.com, ngày 2.5 tối nay, đúng vào kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 ở Việt Nam, trăng tròn đầu tiên trong số 2 trăng tròn hiếm gặp khi cùng xuất hiện trong tháng 5.2026, sẽ tỏa sáng trên bầu trời Việt Nam.

Tối nay 2.5 người Việt đừng bỏ lỡ trăng hoa huyền ảo: Vì sao hiếm gặp? - Ảnh 1.

Trăng tròn tối nay còn gọi là trăng hoa

ẢNH: NGUYỄN TIẾN LÃM

Thời điểm này, mặt trăng sẽ nằm ở vị trí xung đối. Lúc này bề mặt của mặt trăng sẽ phản xạ tối đa ánh sáng mặt trời về phía trái đất. Mặt trăng trong giai đoạn này mọc vào lúc hoàng hôn, đạt đỉnh cao nhất vào nửa đêm và lặn vào lúc bình minh.

Vì vậy, trăng tròn hiện diện trọn vẹn suốt cả đêm, từ khi trời vừa tối cho đến khi mặt trời mọc. Do được mặt trời chiếu sáng trực tiếp ở phía đối diện, trăng tròn rất sáng và dễ quan sát bằng mắt thường, kể cả trong điều kiện có một chút mây mù.

Một ngày trước và sau thời điểm trăng hoa tròn nhất, tức hôm qua 1.5 và ngày mai 3.5, người yêu thiên văn vẫn có thể quan sát được mặt trăng tròn đầy, nếu điều kiện thời tiết cho phép.

Vì sao gọi là trăng hoa?

Lần trăng tròn này được các bộ lạc bản địa đầu tiên ở Mỹ gọi là trăng hoa, vì đây là thời điểm trong năm mà các loài hoa mùa xuân nở rộ. Tuy nhiên, cũng chính vì ánh sáng quá rực rỡ này, trăng tròn thường làm lu mờ các thiên thể mờ như tinh vân hay thiên hà, khiến thời điểm này không lý tưởng cho việc quan sát chúng.

Tối nay 2.5 người Việt đừng bỏ lỡ trăng hoa huyền ảo: Vì sao hiếm gặp? - Ảnh 2.

Tháng 5 có tới 2 lần trăng tròn

ẢNH: TRẦN GIA THIỀU

Sở dĩ lần trăng hoa này trở nên đặc biệt vì đây là trăng tròn hiếm hoi trong 1 tháng có 2 trăng tròn. Sau trăng hoa, trăng tròn xuất hiện trong ngày cuối cùng của tháng 5 (31.5) được gọi là trăng xanh.

Đây là thuật ngữ dùng để chỉ trăng tròn xuất hiện trong lần thứ hai cùng 1 tháng dương lịch. Thông thường chỉ có 1 lần trăng tròn trong mỗi tháng dương lịch. Nhưng vì trăng tròn xảy ra sau mỗi 29,53 ngày nên đôi khi một tháng dương lịch sẽ có 2 lần trăng tròn. Dù được gọi là trăng xanh nhưng mặt trăng không thực sự có màu xanh vào thời điểm này.

Chuyên gia cho biết mặt trăng có thể quan sát bằng mắt thường, song một chiếc kính thiên văn có thể giúp cho việc quan sát trở nên thú vị hơn. Bạn cũng có thể tận dụng hiện tượng ảo ảnh mặt trăng - quan sát khi mặt trăng xuất hiện ở đường chân trời để thấy nó to hơn so với lúc mọc cao lên bầu trời.

Lễ Phật đản, người Việt Nam được ngắm Trăng Hoa huyền ảo trên bầu trời

