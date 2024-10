Tối nay người Việt đón ánh sáng mưa sao băng từ sao chổi Halley cổ đại

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), Orionids là một trận mưa sao băng trung bình tạo ra tới 20 sao băng mỗi giờ ở đỉnh điểm. Nó được tạo ra bởi các hạt bụi do sao chổi Halley để lại, được biết đến và quan sát từ thời cổ đại.



Orionids là một trận mưa sao băng trung bình ẢNH: HUY HYUNH

Trận mưa sao băng diễn ra hàng năm từ ngày 2.10 đến ngày 7.11. Cực điểm của trận mưa sao băng năm nay vào đêm 21, rạng sáng 22.10. Trăng khuyết khuyết sẽ che khuất hầu hết các sao băng mờ hơn trong năm nay.

Tuy nhiên nếu kiên nhẫn, bạn vẫn có thể bắt được một vài khoảnh khắc tốt. Khả năng xem tốt nhất sẽ là từ một vị trí tối sau nửa đêm. Thiên thạch sẽ tỏa ra từ chòm sao Orion nhưng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên bầu trời.

Nguồn gốc tên gọi

Mưa sao băng Orionids là trận mưa sao băng thứ hai do sao chổi Halley tạo ra. Mưa sao băng Eta Aquarids vào tháng 5 là trận mưa sao băng khác do các mảnh vỡ do sao chổi Halley để lại tạo ra.

Halley mất khoảng 76 năm để hoàn thành một vòng quay quanh mặt trời. Có thể nhìn thấy nó từ trái đất vào năm 2061. Orionids được đặt tên theo chòm sao Orion vì các sao băng này dường như xuất hiện hoặc tỏa ra từ cùng một khu vực trên bầu trời với chòm sao này.

Cần kiên nhẫn khi quan sát mưa sao băng ẢNH: HUY HYUNH

Timeanddate.com cho biết bạn không cần bất kỳ thiết bị đặc biệt nào hoặc nhiều kỹ năng để ngắm mưa sao băng. Những gì bạn thực sự cần là bầu trời quang đãng và kiên nhẫn:

- Tìm một nơi ngắm cảnh vắng vẻ, tránh xa ánh đèn thành phố. Khi đến địa điểm, mắt bạn có thể mất 15 - 20 phút để làm quen với bóng tối.

- Mặc quần áo phù hợp với thời tiết và đảm bảo bạn thoải mái, đặc biệt là nếu bạn định ở ngoài lâu. Mang theo chăn hoặc ghế thoải mái, xem sao băng có thể là một trò chơi mang tính chờ đợi.

- Khi đã tìm được vị trí ngắm, hãy nằm xuống và ngước nhìn lên bầu trời. Mưa sao băng thường xuất phát từ điểm tỏa sáng, nhưng sao băng có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên bầu trời.