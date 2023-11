Tối nay, người Việt Nam được chiêm ngưỡng mưa sao băng Taurids cực đại

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), Taurids là một trận mưa sao băng nhỏ kéo dài tạo ra khoảng 5 -10 sao băng mỗi giờ. Đặc biệt ở chỗ nó bao gồm 2 chùm riêng biệt. Chùm thứ nhất được tạo ra bởi các hạt bụi do tiểu hành tinh 2004 TG10 để lại. Chùm thứ hai được tạo ra bởi các mảnh vụn do sao chổi 2P Encke để lại.

Mưa sao băng này diễn ra hàng năm từ ngày 7.9 đến ngày 10.12, đạt cực đại vào đêm 4.11. "Năm nay trăng bán nguyệt cuối tháng có thể làm lu mờ tất cả sao băng mờ. Nhưng nếu kiên nhẫn, bạn vẫn có thể quan sát được một vài ngôi sao sáng", HAS thông tin thêm.

Các nhà nghiên cứu cho biết thời điểm quan sát tốt nhất trận mưa sao băng này sẽ là ngay sau nửa đêm từ một địa điểm tối, cách xa ánh đèn thành phố. Các sao băng sẽ tỏa ra từ chòm sao Kim Ngưu, nhưng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên bầu trời.

Anh Nhật Lê (27 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) cho biết dù đây không phải là một trận mưa sao băng lớn, nhưng anh vẫn lên kế hoạch để quan sát. Vốn là người yêu thích các hiện tượng trên bầu trời nên anh hiếm khi bỏ qua hiện tượng nào.

"Mình ở chung cư, có sân thượng nên ngắm cũng tiện hơn. Mình thường ngồi ghế dựa quan sát, không có điều kiện chụp ảnh lại. Nhưng việc ngắm sao băng cũng là một thú vui của mình! Hy vọng hôm đó thời tiết sẽ thuận lợi", anh chàng yêu thiên văn nói thêm.

Sau trận mưa sao băng này, tối 17.11, người Việt Nam có cơ hội chiêm ngưỡng trận mưa sao băng lớn hơn là Leonids. Đây là một trận mưa sao băng trung bình, tạo ra khoảng 15 sao băng mỗi giờ vào lúc cực điểm. Thời điểm này, trăng lưỡi liềm sẽ lặn trước nửa đêm để lại bầu trời tối đen cho buổi trình diễn tuyệt vời vào sáng sớm.