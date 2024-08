Tối nay và ngày mai, nhiều quận huyện ở TP.HCM bị cúp nước

Theo đó, để phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng mạng lưới đường ống nước, khoanh vùng rò rỉ, giảm thất thoát nước, nhiều công ty cấp nước sẽ tạm ngưng cung cấp nước (cúp nước) nhiều quận, huyện ở TP.HCM.

Theo đó, ở khu vực Q.6, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn sẽ tạm ngưng cung cấp nước từ 22 giờ ngày 5.8 đến 4 giờ ngày 6.8. Khu vực tạm ngưng cung cấp nước thuộc P.10, 11 từ đường Hậu Giang (số lẻ, từ Bình Phú đến An Dương Vương); đường An Dương Vương (từ đường Hậu Giang đến Lý Chiêu Hoàng); đường Lý Chiêu Hoàng (số chẵn, từ Bình Phú đến An Dương Vương); đường Bình Phú (số lẻ, từ đường Hậu Giang đến An Dương Vương).

Ở khu vực P.2 và 6, Q.6 cũng sẽ tạm ngưng cung cấp nước từ 23 giờ ngày 6.8 đến 5 giờ ngày 7.8, trong đó gồm các đường: Hồng Bàng (đoạn từ Minh Phụng đến Phạm Đình Hổ); đường Phạm Đình Hổ (số lẻ, từ Hồng Bàng đến Phan Văn Khỏe); đường Lê Quang Sung (đoạn từ Mai Xuân Thưởng đến Minh Phụng); đường Minh Phụng (số chẵn, từ Hậu Giang đến Hồng Bàng).

Q.Tân Phú cũng thực hiện việc đóng van nước DMA 08-02 để khoanh vùng rò rỉ, phục vụ công tác giảm thất thoát nước nên Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo sẽ tạm gián đoạn dịch vụ cung cấp nước tại một số khu vực trên địa bàn P.Tân Quý, Q.Tân Phú.

Thời gian cúp nước dự kiến từ 23 giờ 30 ngày 5.8 đến 5 giờ ngày 6.8. Khu vực bị cúp nước ở P.Tân Quý gồm đường: Gò Dầu, Bình Long (số chẵn), Tân Hương (số chẵn), Tân Quý (số chẵn), và các hẻm nhánh; đường Đỗ Thừa Tự, Đỗ Thừa Luông, Đô Đốc Lộc, Hoàng Văn Hòe, Nguyễn Lộ Trạch, Lê Sát, Dương Văn Dương và các hẻm nhánh.

Ngoài ra, ở P.Tân Thành, Q.Tân Phú cũng sẽ gián đoạn cung cấp nước từ 23 giờ 30 ngày 6.8 đến 5 giờ ngày 7.8. Khu vực bị ảnh hưởng ở P.Tân Thành, gồm đường: Tân Sơn Nhì (số lẻ, từ số 361 đến 391); đường Trương Vĩnh Ký (số lẻ, từ số 1 đến 329); đường Lũy Bán Bích (số lẻ, từ số 913 đến 999); đường Thống Nhất (số chẵn, từ số 2 đến 150) và các hẻm nhánh; đường Thành Công, từ Tân Sơn Nhì đến Lũy Bán Bích; đường Nguyễn Trường Tộ, từ Lũy Bán Bích đến cuối đường; đường Độc Lập, từ Lũy Bán Bích đến Tân Sơn Nhì; đường Dân Chủ và các hẻm nhánh; đường Cộng Hòa 3, từ Nguyễn Xuân Khoát đến Dân Chủ; đường Phan Đình Phùng, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Văn Tố, Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Hậu, Nguyễn Thái Học; đường Hồ Ngọc Cẩn, từ Thống Nhất đến Trương Vĩnh Ký và các hẻm nhánh.

Với Q.1 và 3, thực hiện công tác bảo trì hệ thống mạng lưới cấp nước tại khu vực DMA 3C01, 1C12 thuộc P.3, Q.3 và P.Cầu Kho, Q.1, Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo sẽ gián đoạn cung cấp nước ở 2 phường nói trên. Thời gian cụ thể từ 13 giờ đến 16 giờ ngày 6.8, thuộc P.Cầu Kho, Q.1; cúp nước từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 6 và 7.8, thuộc P.3, Q.3.

Đồng thời, khu vực P.4, Q.3 cũng sẽ cúp nước từ 22 giờ ngày 5.8 đến 5 giờ ngày 6.8; từ 22 giờ ngày 6.8 đến 05 giờ ngày 7.8.2024. Khu vực bị ảnh hưởng cúp nước gồm: đường số 1 và đường số 5 Cư xá Đô Thành, P.4, Q.3.

Các công ty cấp nước khuyến cáo đến các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, dịch vụ, bệnh viện, trường học và người dân trong khu vực bị ảnh hưởng có kế hoạch để dự trữ nước phục vụ cho việc sản xuất, dịch vụ và sinh hoạt.