Tôi thực sự bị cuốn hút bởi Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026

Ông Nguyễn Mạnh Hùng tham dự diễn đàn

Thúc đẩy hợp lực công - tư và khơi thông các nguồn lực phát triển

Ban tổ chức cho biết, kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vai trò là một động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh đất nước đang nỗ lực cải cách thể chế, thúc đẩy hợp lực công - tư và khơi thông các nguồn lực phát triển, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 - vòng địa phương tại tây ninh với chủ đề "Đột phá thể chế - Hợp lực công tư - Khơi thông nguồn lực" được tổ chức nhằm tạo không gian đối thoại, chia sẻ và đề xuất các giải pháp, chia sẻ sáng kiến, hiến kế thiết thực cho sự phát triển của kinh tế tỉnh nhà.

Diễn đàn là hoạt động đối thoại chính sách trọng điểm do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức, nhằm tạo lập không gian đối thoại thực chất, đa chiều giữa doanh nghiệp tư nhân và chính quyền các cấp; nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển năng động, hiệu quả và bền vững - xứng đáng là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế đất nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc diễn đàn tại Tây Ninh

Tiếp nối thành công năm 2025, Diễn đàn kinh tế tư nhân 2026 với nhiều chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy kiến nghị, tháo gỡ khó khăn sang mô hình đồng kiến tạo chính sách.

Chương trình bám sát và hiện thực hóa tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và một loạt nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị ban hành trước đó, trong đó tập trung vào việc thực hiện các Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Chính sách bền vững phải được xây dựng từ tinh thần 'đồng kiến tạo'

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đánh giá cao những đổi mới trong cách tiếp cận và tổ chức diễn đàn năm nay.

Các đại biểu tham dự diễn đàn

Ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: "Tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam lần này, tôi thực sự bị cuốn hút bởi sức sống và chiều sâu của diễn đàn. Đây là một diễn đàn có chất lượng cao, với nhiều điểm đổi mới đáng ghi nhận so với các kỳ tổ chức trước đây - mà điểm then chốt nhất chính là sự đổi mới về tư duy và phương thức tổ chức. Nếu như trước đây, các diễn đàn thường diễn ra theo hướng doanh nghiệp trình bày khó khăn, vướng mắc để kiến nghị chính quyền địa phương xem xét, tháo gỡ, thì diễn đàn lần này đã chuyển hóa sang một tinh thần hoàn toàn khác: cùng nhau đóng góp kiến tạo, chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật. Đó không chỉ là sự thay đổi về hình thức, mà là sự thay đổi về vị thế - từ "người đề nghị" trở thành "người đồng hành" trong quá trình hoạch định chính sách. Chính sách, pháp luật được xây dựng từ nền tảng đó sẽ trở thành hành lang bền vững để các doanh nghiệp và địa phương cùng triển khai, thực thi lâu dài".

Ông Hùng cũng nhấn mạnh, điều đáng trân trọng là các doanh nghiệp, nhà khoa học và chuyên gia đã đầu tư rất nghiêm túc, chuẩn bị những bài tham luận và diễn giải có chiều sâu, thể hiện tâm huyết và trách nhiệm cao với sự phát triển chung.

"Từ góc nhìn của lãnh đạo địa phương, tôi nhận thấy các ý kiến chuyên gia không chỉ chỉ ra những vấn đề cần giải quyết, mà còn giúp định vị lại tiềm năng, lợi thế của địa phương một cách rõ nét hơn - từ đó, chúng tôi có thể kết nối, xâu chuỗi thành những định hướng chiến lược phù hợp, làm nền tảng cho quá trình phát triển trong giai đoạn tới", ông Hùng đánh giá.