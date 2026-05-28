Tối ưu chi phí xây dựng nhờ giải pháp vữa tự san phẳng tiên tiến

Sai số kỹ thuật - Rủi ro chi phí tiềm ẩn

Theo thống kê năm 2025, ngành Xây dựng đạt mức tăng trưởng 9,62%, với hàng loạt dự án quy mô lớn được triển khai. Khối lượng thi công tăng cao đặt các nhà thầu dưới áp lực kiểm soát chặt chẽ chất lượng và chi phí tại từng hạng mục, nhằm tránh các rủi ro phát sinh gây chậm trễ, đảm bảo tiến độ vận hành và thu hồi vốn của chủ đầu tư.

Điển hình như khu vực nền sàn, là "nền móng" quyết định độ bền cho mọi lớp hoàn thiện phía trên, vữa sàn được kỳ vọng phải đáp ứng đồng thời cả tính ổn định lẫn tốc độ thi công nhanh chóng. Tuy nhiên, thực tế tại các công trường cho thấy, các dòng vữa hiện nay vẫn để lộ những giới hạn nhất định:

Khó kiểm soát độ ổn định trong thi công: Dù các loại vữa (đặc biệt là vữa tự san phẳng) đều có hướng dẫn tỷ lệ nước, nhưng chỉ một sai lệch nhỏ khi pha trộn hoặc sự thay đổi về môi trường (nhiệt độ, độ ẩm) có thể làm biến đổi độ chảy và thời gian đông kết, khiến chất lượng bề mặt không đồng đều trên diện rộng.

Chất lượng vữa không đồng nhất giữa các khu vực: Một số sản phẩm chưa đảm bảo tính ổn định giữa các lô sản xuất hoặc giảm chất lượng do điều kiện lưu kho, dẫn đến cường độ phát triển không nhất quán giữa các khu vực.

Phụ thuộc nhiều vào yếu tố con người: Việc thi công phần lớn dựa vào kinh nghiệm thợ. Tại các dự án quy mô lớn với nhiều tổ đội làm việc song song, sự thiếu đồng bộ trong thao tác dễ tăng thêm các rủi ro kỹ thuật.

Các sai số trong hạng mục thi công vữa có thể ảnh hưởng đến chất lượng sàn, kéo theo rủi ro về phát sinh chi phí

Bà Nguyễn Thúy Bình, Trưởng phòng Thị trường Mục tiêu Sàn Sika Việt Nam, chia sẻ: "Nếu nền không đạt yêu cầu về độ phẳng hoặc cường độ, nhà thầu có thể phải mài lại bề mặt, cán bù thêm một lớp vữa mới để chỉnh cao độ, hoặc phải tháo dỡ lớp gạch hay các lớp phủ đã thi công để xử lý lại nền bên dưới. Điều này đồng nghĩa với phát sinh thêm vật tư, tăng chi phí nhân công và ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao".

Trong bối cảnh đó, việc kiểm soát chất lượng nền sàn ngay từ đầu được xem là giải pháp phù hợp để hạn chế chi phí phát sinh và bảo vệ hiệu quả tài chính của dự án.

Tối ưu chi phí cùng vữa tự san phẳng SikaLevel®-102 (VN)

Để giải quyết các thách thức trên, SikaLevel®-102 (VN) được phát triển như một giải pháp chuẩn hóa giúp nhà thầu kiểm soát rủi ro tài chính thông qua ba lợi thế cốt lõi:

Thứ nhất là chuẩn hóa công thức, giảm sai số khi thi công. SikaLevel®-102 (VN) là vữa tự san phẳng gốc xi măng cải tiến polymer với thành phần được định lượng sẵn. Khi trộn đúng tỷ lệ nước, vật liệu duy trì khả năng tự san ổn định, hạn chế tình trạng gây phân tầng hoặc đông kết sớm. Nhờ đó, bề mặt có thể đạt độ phẳng ngay từ lần thi công đầu tiên, giảm nhu cầu mài chỉnh hoặc cán bù.

Thứ hai là bảo đảm tính đồng nhất giữa các lô vật liệu. Sản phẩm được kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất, giúp các chỉ số hóa lý được duy trì ổn định. Vật liệu phù hợp để thi công trên diện tích lớn hoặc kéo dài nhiều giai đoạn, đảm bảo sự liền mạch về kết cấu sàn, đồng thời hạn chế rủi ro phải xử lý lại cục bộ.

Cuối cùng là giảm rủi ro sửa chữa và bảo trì sau bàn giao. Bề mặt nền đạt chuẩn ngay từ đầu tạo nền tảng cho các lớp hoàn thiện như gạch, vinyl hay thảm/gạch lát sàn bám chắc và chịu lực đồng đều. Không chỉ nâng cao chất lượng tổng thể, SikaLevel®-102 (VN) còn góp phần giảm chi phí bảo trì, giúp chủ đầu tư yên tâm về hiệu quả khai thác công trình về lâu dài.

SikaLevel®-102 (VN) - Giải pháp vật liệu giúp tối ưu hiệu quả tài chính cho dự án

"Sika cam kết tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển, nhằm mang đến những giải pháp vật liệu ngày càng tối ưu chi phí và phù hợp với điều kiện thi công thực tế tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng đổi mới công nghệ và chuẩn hóa chất lượng sẽ là nền tảng quan trọng để ngành xây dựng phát triển ổn định và dài hạn", bà Nguyễn Thúy Bình chia sẻ.

Các sản phẩm có chất lượng ổn định như SikaLevel®-102 (VN) là một phần của chiến lược quản lý rủi ro và nâng chuẩn xây dựng. Khi ngành xây dựng tiếp tục phát triển với quy mô lớn hơn, những giải pháp tiên tiến giúp các bên liên quan hoàn thành công trình đúng tiến độ, tối ưu chi phí, mở rộng lợi nhuận và giữ vững uy tín trong thị trường cạnh tranh ngày càng cao.