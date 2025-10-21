20 giờ thứ ba, ngày 21.10.2025 các chuyên gia từ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ giải đáp thắc mắc thường gặp về điều trị vô sinh hiếm muộn cho các ca khó, cập nhật các kỹ thuật tiên tiến và phương pháp điều trị hiệu quả:

BS.CKII Cao Tuấn Anh, bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

ThS.BS Nguyễn Lệ Thủy, bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

ThS Vũ Đình Hợp, chuyên viên phôi học Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

