Live Tối ưu điều trị cho ca vô sinh phức tạp, lớn tuổi, thất bại nhiều lần

Huỳnh Na
Huỳnh Na
21/10/2025 08:00 GMT+7

Hành trình tìm con kéo dài với nhiều thất bại liên tiếp là nỗi ám ảnh của các cặp vợ chồng hiếm muộn. Chọn đúng phương pháp và điều trị đúng hướng là "chìa khóa" giúp nhiều gia đình hiện thực hóa giấc mơ đón con yêu.

20 giờ thứ ba, ngày 21.10.2025 các chuyên gia từ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ giải đáp thắc mắc thường gặp về điều trị vô sinh hiếm muộn cho các ca khó, cập nhật các kỹ thuật tiên tiến và phương pháp điều trị hiệu quả:

  • BS.CKII Cao Tuấn Anh, bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội
  • ThS.BS Nguyễn Lệ Thủy, bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội
  • ThS Vũ Đình Hợp, chuyên viên phôi học Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây hoặc liên hệ hotline Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.

