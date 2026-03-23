Tối ưu, giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm chi phí cho điện mặt trời mái nhà

Đồng bộ chất lượng từ bước tư vấn đầu tiên

Một dự án điện mặt trời muốn vận hành bền vững 20 - 30 năm phải bắt đầu bằng tư vấn chính xác. Thực tế cho thấy, sai sót trong khâu khảo sát ban đầu có thể khiến hệ thống mất 10 - 20% sản lượng hoặc phát sinh chi phí khắc phục lớn về sau.

Toàn cảnh dự án điện mặt trời áp mái quy mô lớn, ứng dụng giải pháp trọn gói từ khảo sát đến thi công ẢNH: LÊ NGỌC

Giải pháp trọn gói cho phép triển khai quy trình khảo sát chuẩn, phân tích kỹ hướng mái, cường độ bức xạ, điểm bóng đổ và khả năng chịu tải của mái. Từ dữ liệu thực tế, đơn vị thực hiện sử dụng phần mềm chuyên dụng như PVsyst, Solar Pro để mô phỏng hiệu suất trước khi lắp đặt. Chủ đầu tư vì vậy có thể hình dung trước sản lượng điện dự kiến và thời gian hoàn vốn.

Không dừng lại ở đó, INEWS còn đề xuất cấu hình tối ưu gồm loại pin, công suất inverter và phương án đấu nối phù hợp với nhu cầu sử dụng. Dự toán chi phí được lập minh bạch, bao gồm vật tư, thi công, vận hành, giúp chủ đầu tư kiểm soát ngân sách ngay từ đầu. Khi tư vấn đúng, hệ thống sẽ đạt sản lượng cao và ổn định ngay từ ngày đầu vận hành.

Thi công tiêu chuẩn là nền tảng của độ bền

Nếu tư vấn quyết định hiệu suất, thì thi công quyết định tuổi thọ dự án. Mô hình INEWS giúp toàn bộ đội ngũ kỹ thuật và vật tư nằm trong một quy trình đồng bộ, hạn chế tối đa lỗi phát sinh do thiếu liên kết giữa các bên.

Một dự án INEWS đạt chuẩn phải đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật khắt khe: sử dụng khung nhôm độ cứng T6, phủ lớp anodized chống ăn mòn; đi dây DC - AC đúng kỹ thuật, có máng cáp và ống gen chống cháy, hạn chế tác động tia UV. Inverter được cài đặt theo tiêu chuẩn quốc tế, tích hợp bảo vệ dòng rò và tránh quá tải từng chuỗi pin.

Hệ thống điện mặt trời trên mái nhà xưởng hoạt động hiệu quả, góp phần tiết giảm chi phí năng lượng cho doanh nghiệp ẢNH: LÊ NGỌC

Quy trình kiểm tra an toàn được thực hiện ba lớp: kết cấu, hệ thống điện và theo dõi online. Công trình được bàn giao theo tiêu chuẩn IEC kèm đầy đủ tài liệu kỹ thuật. Việc thi công đúng chuẩn không chỉ bảo đảm an toàn mà còn giúp chủ đầu tư tiết kiệm đáng kể chi phí sửa chữa, bảo trì trong tương lai.

Bảo trì định kỳ: yếu tố giữ vững hiệu suất 20 - 30 năm

Điện mặt trời có tuổi thọ thiết kế 20 - 30 năm, nhưng để duy trì hiệu suất ổn định, bảo trì định kỳ là điều bắt buộc. Trong mô hình INEWS, công tác vận hành được giám sát xuyên suốt bằng hệ thống theo dõi online 24/7, cập nhật sản lượng, cảnh báo lỗi từ inverter theo thời gian thực.

Việc vệ sinh tấm pin đúng quy trình có thể giúp tăng 5 - 10% sản lượng so với khi bề mặt bị bám bụi. Đồng thời, kỹ thuật viên định kỳ kiểm tra mối nối, dòng rò, nhiệt độ vận hành nhằm ngăn ngừa nguy cơ chập cháy. Đánh giá hiệu suất hằng năm cũng giúp kịp thời điều chỉnh cấu hình nếu cần thiết, bảo đảm hệ thống luôn hoạt động ở trạng thái tối ưu.

Bảo trì đều đặn không chỉ giảm hao hụt sản lượng mà còn kéo dài vòng đời hệ thống lên mức tối đa, qua đó nâng cao hiệu quả đầu tư.

INEWSOLAR lựa chọn giải pháp đồng bộ

Trên thị trường hiện nay, nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ điện mặt trời, nhưng không phải nơi nào cũng triển khai trọn vẹn mô hình trọn gói đúng nghĩa. INEWSOLAR lựa chọn hướng đi đồng bộ, cung cấp giải pháp từ khảo sát - thiết kế - thi công - vận hành trong cùng một hệ thống quản lý chất lượng.

Kỹ thuật viên INEWS kiểm tra, đánh giá hệ thống điện mặt trời, bảo đảm hiệu suất vận hành lâu dài ẢNH: LÊ NGỌC

Đơn vị này thực hiện mô phỏng hiệu suất trước thi công để bảo đảm hiệu quả đầu tư. Vật tư sử dụng là các thương hiệu chính hãng như LONGi, AIKO, Huawei, Goodwe, Deye và Sungrow. Giải pháp khung giàn nhôm T6 Holcom có khả năng chống ăn mòn vượt trội, phù hợp điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam.

Song song đó, INEWSOLAR triển khai chương trình bảo trì định kỳ và hỗ trợ kỹ thuật suốt vòng đời hệ thống. Cách làm này giúp khách hàng không chỉ sở hữu một hệ thống điện mặt trời, mà còn có giải pháp năng lượng an toàn, bền vững và hiệu suất cao trong dài hạn.

Trong bối cảnh chi phí năng lượng ngày càng gia tăng, lựa chọn mô hình INEWS giải pháp trọn gói không chỉ là quyết định kỹ thuật, mà còn là chiến lược đầu tư thông minh. Khi mọi khâu được kiểm soát đồng bộ, rủi ro được giảm thiểu và hiệu suất được tối ưu, điện mặt trời thực sự trở thành giải pháp tiết kiệm bền vững cho tương lai.