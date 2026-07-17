Tối ưu tư duy toán học cùng CASIO fx-880BTG PLUS

Theo định hướng của Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018, môn Toán không chỉ hướng đến việc rèn luyện kỹ năng tính toán mà còn chú trọng phát triển năng lực tư duy logic, giải quyết vấn đề và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Theo đó, các chuyên đề về thống kê, xác suất, xử lý dữ liệu, đo lường và tối ưu hóa ngày càng được tăng cường trong chương trình học cũng như các hoạt động kiểm tra, đánh giá.

Trong bối cảnh đó, CASIO fx-880BTG PLUS được phát triển nhằm hỗ trợ việc dạy và học theo định hướng của chương trình mới.

CASIO fx-880BTG PLUS nhận nhiều sự quan tâm ngay khi ra mắt với loạt tính năng nổi bật

Điểm nổi bật của sản phẩm là khả năng hỗ trợ xử lý dữ liệu thống kê ghép nhóm, đồng thời tích hợp các công cụ phục vụ xác suất toàn phần và công thức Bayes, giúp học sinh thực hiện các phép tính nhanh và chính xác hơn, giảm bớt thời gian thao tác thủ công. Nhờ đó, học sinh có thể giảm thời gian tính toán thủ công, tập trung vào việc phân tích dữ liệu, lựa chọn phương pháp giải và đánh giá kết quả. Đây cũng là định hướng phát triển năng lực mà Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 hướng tới.

Các tính năng mới trên CASIO fx-880BTG PLUS được thiết kế phù hợp với chương trình Giáo dục Phổ thông 2018

Dòng máy này còn được thiết kế các module tính toán chuyên biệt cho hình học. Học sinh có thể khai thác tính khoảng cách giữa 2 điểm, tính khoảng cách giữa điểm và đường thẳng, cũng như viết phương trình mặt phẳng dạng tọa độ bằng cách nhập trực tiếp các tọa độ điểm. Ở mảng hình học phẳng, các thuật toán giải tam giác, áp dụng công thức Heron hay tính diện tích hình quạt được tối ưu hóa để trả kết quả định dạng phân số hoặc căn thức chính xác, phục vụ trực tiếp cho các câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu giá trị tuyệt đối.



Bên cạnh các nâng cấp về mặt giải thuật, trải nghiệm tương tác trên CASIO fx-880BTG PLUS cũng được cải tiến để phục vụ áp lực thời gian trong phòng thi. Tính năng menu số dùng để gọi nhanh tính năng thường xuyên sử dụng chỉ qua một vài thao tác bấm. Thay vì dành nhiều thời gian cho các phép tính lặp lại hay thao tác bấm máy phức tạp, học sinh có thể tập trung vào việc đọc hiểu đề, phân tích dữ liệu, xây dựng mô hình toán học, lựa chọn chiến lược giải và kiểm tra kết quả. Đây cũng là định hướng cốt lõi của Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 khi chuyển trọng tâm từ việc ghi nhớ công thức sang phát triển năng lực tư duy, giải quyết vấn đề và vận dụng kiến thức toán học vào các tình huống thực tiễn.

Máy có 4 phiên bản màu sắc thời trang gồm: Super Black; Nova White; Glacier Green; Aura Pink

Để hỗ trợ học sinh, sinh viên nhanh chóng tiếp cận, khai thác tối đa hiệu năng của fx-880BTG PLUS, nhà phân phối chính thức máy tính CASIO - BITEX giới thiệu chương trình tặng tài liệu chuyên môn kèm máy tính. Theo đó, khi sở hữu sản phẩm, người dùng sẽ được nhận thêm cuốn sách "Đột phá công nghệ & tính năng với máy tính CASIO fx-880BTG PLUS" trị giá 99.000 đồng. Đây là ấn phẩm nghiên cứu được biên soạn bởi Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng giáo dục của BITEX, phối hợp cùng đội ngũ chuyên gia, giáo viên môn Toán từ các trường phổ thông và đại học hàng đầu.

Theo đại diện BITEX, chương trình tặng sách "Đột phá công nghệ & tính năng với máy tính CASIO fx-880BTG PLUS" có số lượng giới hạn

Nội dung tài liệu được xây dựng theo định hướng bám sát khung chương trình Giáo dục Phổ thông hiện hành, chia nhỏ theo từng chuyên đề Toán học cụ thể của từng khối lớp từ cấp trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Thay vì chỉ hướng dẫn thao tác kỹ thuật đơn thuần, cuốn sách tập trung hệ thống hóa toàn diện các cải tiến mới của dòng máy, đồng thời chia sẻ các thao tác bấm máy. Điều này giúp học sinh hình thành tư duy liên kết giữa lý thuyết toán học và công cụ thực thi, từ đó rút ngắn thời gian làm bài đáng kể.

CASIO fx-880BTG PLUS có thao tác tính toán truy cập menu số như CASIO fx-580VN X

CASIO fx-880BTG PLUS đạt tiêu chuẩn máy tính được phép mang vào phòng thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Không có thẻ nhớ; Không soạn thảo văn bản (Theo chứng thư giám định số Q326D047751 ngày 7.5.2026 của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3). Bên cạnh đó, BITEX triển khai chính sách bảo hành lên đến 7 năm, áp dụng chương trình 1 đổi 1 trong năm đầu tiên đối với các lỗi do nhà sản xuất, đồng thời miễn phí vận chuyển hai chiều qua VNPOST trong suốt thời gian bảo hành, giúp người dùng an tâm trong quá trình sử dụng.



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