Tôi và tôi - Thơ của Nguyễn Hoàng Thọ

Thuở còn thơ

chưa biết quý bát cơm tấm áo

mẹ ân cần cầm tay chỉ bảo

con ngoan ngoãn vâng lời

đi học về

nhặt cây bút bạn đánh rơi

sáng mai đến trường

xin gửi lại

nghe thầy dạy

điều hay lẽ phải

biết xem đây là báu vật trên đời

Minh họa: Văn Nguyễn

Rồi năm tháng qua đi

tuổi đời chồng chất

lặn lội mưu sinh

có - không, được - mất...

trong - đục, thắng - thua, giả - thật...

cứ thi nhau xoắn trái tim mình

tôi tìm tôi mòn mỏi giữa vô minh

Tôi về lại thềm xưa

nghe gió hát

giọt mưa thu gọi dậy ấu thơ mình

ý niệm mặt trời

thắp sáng mỗi bình minh

gần gũi thân thương

những mảnh đời cơ cực

biết ranh giới giữa đôi bờ thiện ác

phân biệt đúng sai thế thái nhân tình

Tôi ngồi lại bên chiều

nghe chim hót

trái tim yêu tha thiết đất trời

từ ngọn cỏ, con sâu, cái kiến...

đến rừng xanh, biển rộng, sông dài...

hóng gió cây đời đơm hoa kết trái

tôi bên tôi dìu dịu thân tâm

tôi với tôi chẳng còn xa lạ nữa

tôi trong tôi sáng mắt sáng lòng...