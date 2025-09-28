Tôi và tôi - Thơ của Nguyễn Hoàng Thọ

Thuở còn thơ
chưa biết quý bát cơm tấm áo
mẹ ân cần cầm tay chỉ bảo
con ngoan ngoãn vâng lời
đi học về
nhặt cây bút bạn đánh rơi
sáng mai đến trường
xin gửi lại
nghe thầy dạy
điều hay lẽ phải
biết xem đây là báu vật trên đời
Rồi năm tháng qua đi
tuổi đời chồng chất
lặn lội mưu sinh
có - không, được - mất...
trong - đục, thắng - thua, giả - thật...
cứ thi nhau xoắn trái tim mình
tôi tìm tôi mòn mỏi giữa vô minh
Tôi về lại thềm xưa
nghe gió hát
giọt mưa thu gọi dậy ấu thơ mình
ý niệm mặt trời
thắp sáng mỗi bình minh
gần gũi thân thương
những mảnh đời cơ cực
biết ranh giới giữa đôi bờ thiện ác
phân biệt đúng sai thế thái nhân tình
Tôi ngồi lại bên chiều
nghe chim hót
trái tim yêu tha thiết đất trời
từ ngọn cỏ, con sâu, cái kiến...
đến rừng xanh, biển rộng, sông dài...
hóng gió cây đời đơm hoa kết trái
tôi bên tôi dìu dịu thân tâm
tôi với tôi chẳng còn xa lạ nữa
tôi trong tôi sáng mắt sáng lòng...
