Bộ làm, dân chịu

Bởi về nguyên tắc, cái gì bất hợp lý thì phải điều chỉnh cho nó hợp lý.



Đặc biệt, những bất hợp lý gây ảnh hưởng lớn đến người dân, đến xã hội lại càng phải nhanh chóng điều chỉnh. Nếu sự bất hợp lý này do chưa có quy định, do chính sách lỏng lẻo thì hướng giải quyết là phải có lợi cho người dân. Còn chuyện "lịch sử để lại", chuyện thiếu tiền, việc sẽ hoàn thiện chính sách như thế nào... là việc của Bộ. Chứ không thể Bộ duyệt vị trí bất hợp lý nhưng bây giờ lại viện lý do này, lý do kia để người dân, doanh nghiệp (DN) và toàn xã hội phải gánh thay như trong trường hợp nói trên.