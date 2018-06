Giá trị xã hội của công dân

Nếu ai cũng tự nuôi dưỡng trong đầu cái lối nghĩ, mình được quyền nhân danh bức xúc này bức xúc nọ để ứng xử với người khác tới mức làm nhục hoặc hành hung thì chúng ta sẽ có một xã hội thế nào trong tương lai gần?

Dạo gần đây, xã hội ta trở nên không hiếm những trường hợp ứng xử với những người phục vụ mình theo kiểu chợ búa, sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay, sẵn sàng thộp cổ áo và buông lời sỉ vả. Khi thì với bác sĩ, điều dưỡng ở bệnh viện, với lý do rằng mình bức xúc. Khi thì với thầy cô giáo, với lý do rằng mình bức xúc. Khi thì với nhân viên sân bay, cũng với lý do rằng mình bức xúc. Nếu tư duy theo kiểu ấy thì trước sau gì trong đời chẳng gặp bức xúc, chẳng đánh chửi nhau.