Tokyo phản đối sau vụ lính thủy quân lục chiến Mỹ bị nghi sát hại phụ nữ Nhật

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae hôm 4.10 đã có phản ứng sau khi một lính thủy đánh bộ Mỹ bị bắt vì bị nghi ngờ cướp tài sản và sát hại một phụ nữ Nhật tại tỉnh Okinawa.