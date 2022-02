Tôm cá trúng giá, nông dân không có hàng bán

Ông Dương Văn Sẻn, nông dân nuôi tôm ở xã Hòa Tú 1 (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) cho biết: Mấy ao tôm thẻ chân trắng mới thả được khoảng một tháng trong khi một lứa tôm thẻ phải từ 2 - 2,5 tháng mới thu hoạch được. Bây giờ nhìn giá thương lái thu mua tôm mà phát ham, giá tăng từ 7.000 - 10.000 đồng/kg tùy loại so với hồi trước tết. Cụ thể, tôm thẻ loại 100 con/kg giá từ 93.000 - 97.000 đồng/kg. Tôm sú loại 20 con mỗi ký có giá đến 280.000 - 310.000 đồng/kg; loại 40 - 50 con/kg dao động từ 240.000 - 250.000 đồng/kg. Với mức giá này, người nuôi tôm có lãi khá.

Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Minh Phú, doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu tôm hàng đầu Việt Nam cũng cho biết: Hiện tại tôm nguyên liệu đang khan hiếm và giá cao do trước tết dịch bệnh Covid-19 hoành hành nghiêm trọng ở các tỉnh ĐBSCL, việc đi lại bị kiểm soát chặt nên sản xuất cũng bị ảnh hưởng. Đến trước tết dịch bệnh được kiểm soát, đi lại thuận lợi người dân mới bắt đầu chuẩn bị vào vụ nên hiện tại sản lượng tôm nguyên liệu rất ít.

Tương tự, giá cá tra nguyên liệu ở các tỉnh ĐBSCL cũng đang ở mức cao, nhưng nhiều nông dân vẫn chưa chịu bán mà tiếp tục chờ giá tăng tiếp. Ông Nguyễn Hữu Nguyên, một nông dân ở An Giang thông tin : Hiện nay cá loại một dưới 1 kg/con khoảng 27.000 - 28.000 đồng/kg, loại trên 1 kg đến dưới 2 kg từ 24.000 - 26.000 đồng/kg. Giá cá tra có thể sẽ còn tiếp tục tăng vì hiện nay số lượng nông dân nuôi và diện tích nuôi đã giảm mạnh, chỉ còn một nửa so với trước do những năm trước người nuôi cá thua lỗ nặng nề. Từ người làm cá tra giống đến cá thịt đều "treo ao". Nay giá tăng vì nhu cầu xuất khẩu quay trở lại và giao thương thuận lợi nhưng mà nghề nuôi cá có đặc thù là phải mất 2 - 3 tháng để sản xuất cá giống và 6 - 7 tháng để nuôi thành cá nguyên liệu đưa vào chế biến.





Vẫn theo ông Nguyên, trong khi nhiều người nuôi cá tra “treo ao” thì nghề nuôi cá lồng bè thịt trắng như: cá điêu hồng, mè vinh, cá he… đang phát triển mạnh ở các địa phương đầu nguồn Châu Đốc, Tân Châu, Hồng Ngự (Đồng Tháp), Long Xuyên. Trong thời gian dịch bệnh giá cá giảm mạnh chỉ còn 30.000 - 35.000 đồng/kg thì nay đã tăng mạnh lên 40.000 - 50.000 đồng/kg. Mức giá hiện tại mang lại lợi nhuận tốt cho người nuôi cá.