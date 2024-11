Tom Cruise trở lại, lợi hại hơn xưa?

Đoạn giới thiệu đầu tiên cho phần phim Nhiệm vụ bất khả thi 8, có tên Mission Impossible - The Final Reckoning hé lộ hình ảnh đặc vụ anh hùng Ethan Hunt do Tom Cruise đóng, quay trở lại cuộc xung đột bắt đầu từ Mission Impossible - Dead Reckoning Part Onep và tiếp tục chiến đấu chống lại trí thông minh nhân tạo "The Entity".

Tom Cruise trong trailer phim Mission Impossible - The Final Reckoning ẢNH: VARIETY

"Cuộc sống của chúng ta là sự tổng hợp những lựa chọn của chúng ta. Hẹn gặp lại các bạn tại rạp chiếu vào ngày 23.5.2025", Tom Cruise (62 tuổi) viết trên Instagram khi ra mắt đoạn trailer Mission Impossible - The Final Reckoning (Nhiệm vụ bất khả thi - Sự phán xét cuối cùng).

Cùng trở lại với Tom Cruise trong phần phim mới nhất này là Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Shea Whigham, Pom Klementieff và Henry Czerny. Tất cả đều xuất hiện trong phần phim thứ 7, thu về 172 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ và 567 triệu USD trên toàn cầu, mang về cho loạt phim này đề cử Oscar đầu tiên Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất và Âm thanh xuất sắc nhất.

Trailer phim Mission Impossible - The Final Reckoning

Những diễn viên mới tham gia phần 8 có Nick Offerman, Bob Odenkirk, Janet McTeer, Hannah Waddingham và Katy O'Brian. Christopher McQuarrie trở lại làm đạo diễn sau khi chỉ đạo Mission Impossible - Rogue Nation, Mission Impossible - Fallout và Mission Impossible - Dead Reckoning Part One.

Cảnh hành động trong phần 8 Mission Impossible ẢNH: IMDb

Phần thứ 8 của loạt phim Mission Impossible bắt đầu quay tại Vương quốc Anh, Malta, Nam Phi và Na Uy vào đầu năm 2022. Quá trình sản xuất bị đình trệ vào tháng 7.2023 do các cuộc đình công của biên kịch và diễn viên ở Hollywood, sau đó tiếp tục quay vào tháng 3.2024. Ban đầu, bộ phim có tên là Mission Impossible - Dead Reckoning Part Two nhưng đã thay đổi vào tháng 10.2023.

Một trong những dự án sắp tới của Tom Cruise là bộ phim Top Gun phần 3, sau thành công của Top Gun: Maverick năm 2022.