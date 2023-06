Tôn Đông Á (GDA) với mục tiêu năm 2023 đạt lợi nhuận 200 tỉ đồng

Công ty CP Tôn Đông Á vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với kế hoạch đạt được lợi nhuận 200 tỉ đồng trong năm nay.

Thành viên Đoàn Chủ tọa gồm: Ông Nguyễn Thanh Trung - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội; ông Hồ Song Ngọc - Thành viên thường trực HĐQT, Tổng giám đốc công ty; ông Phạm Quốc Thắng - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc công ty Ảnh: TÔN ĐÔNG Á

Năm 2023, Ban lãnh đạo Công ty CP Tôn Đông Á dự báo kinh tế thế giới còn nhiều biến động khó khăn với nhiều rủi ro tiềm ẩn, GDP tăng trưởng thấp, lạm phát, thất nghiệp, nợ xấu… Việt Nam đang trong giai đoạn tái cấu trúc nhằm ổn định cho sự phát triển bền vững lâu dài của nền kinh tế. Chính phủ cũng đang đẩy mạnh đầu tư công nhằm thúc đẩy sự phục hồi ổn định lâu dài cho nền kinh tế Việt Nam.

Công ty tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở các lĩnh vực liên quan đến các ngành khác như địa ốc, nông nghiệp - công nghiệp, đầu tư ra nước ngoài để phát triển nguồn lực của Tôn Đông Á và chú trọng công tác kiểm soát phòng chống rủi ro an toàn bền vững.

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung Ảnh: TÔN ĐÔNG Á

Năm 2023, Tôn Đông Á đặt kế hoạch tổng doanh thu 17.000 tỉ đồng, bằng 78,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 200 tỉ đồng, tăng 172% so với kết quả trong năm 2022. Trong đó, tổng sản lượng dự kiến 760.000 tấn, tương đương 98,7% so với thực hiện trong năm 2022.

Ông Hồ Song Ngọc - Thành viên thường trực HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2023 – niên độ tài chính 2022

Ông Phạm Quốc Thắng - Phó tổng giám đốc chia sẻ, tính tới thời điểm hiện tại, sản lượng sản xuất của công ty đạt hơn 50% so với kế hoạch 760.000 tấn, lợi nhuận ước tính trong 6 tháng đầu năm là 150 tỉ đồng. Trong đó, trung bình cơ cấu thị trường nội địa chiếm 45% và còn lại 55% đến từ thị trường xuất khẩu.

Ông Phạm Quốc Thắng - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh Tôn Đông Á năm 2022, kế hoạch năm 2023 Ảnh: TÔN ĐÔNG Á

Được biết, trong năm 2022 Tôn Đông Á đã sản xuất được hơn 767.000 tấn sản phẩm, đạt trên 90% hiệu suất. Trong đó, sản lượng thực bán hơn 770.000 tấn. Đáng chú ý, thị phần Tôn Đông Á đã tăng lên 17,11% (cùng kỳ 13,84%), giữ thị phần top hai tại thị trường Việt Nam rút ngắn khoảng cách so với công ty đầu ngành và là doanh nghiệp top ba có quy mô sản lượng trong ngành thép lá mạ. Trong đó, thị phần nội địa đạt 13,83% (cùng kỳ 13,31%) và xuất khẩu chiếm 20,43% (cùng kỳ 14,15%).



Nâng tổng công suất lên 2 triệu tấn/năm

Tôn Đông Á đã cung cấp sản phẩm thép lá mạ dùng trong sản xuất thiết bị gia dụng cho những nhà sản xuất nước ngoài trong đó có Samsung, LG… Đối với phân khúc này, sản phẩm được yêu cầu khắt khe về kỹ thuật và chất lượng nhưng Tôn Đông Á đã không ngừng cải thiện sản phẩm và sản xuất để dần được chấp nhận.

Đặc biệt công ty đã đẩy mạnh việc ứng dụng chuyển đổi số, sử dụng nhiều công cụ về phần mềm E-office, ERP, BI, ứng dụng dành cho khách hàng "App Tôn Đông Á"… hỗ trợ nâng cao chất lượng quản trị, sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh và gia tăng được nhiều lợi thế, lợi ích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Đại hội chăm chú lắng nghe các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát đánh giá tình hình kinh doanh và các hoạt động của Tôn Đông Á năm 2022 Ảnh: TÔN ĐÔNG Á

Tháng 4.2023 đến nay, công ty đã bắt đầu thực hiện hồ sơ và thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu GDA tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trên sàn UPCoM sau khi thay đổi phương án niêm yết, thời gian dự kiến giao dịch trong năm 2023.

Lên kế hoạch đầu tư nhà máy mới để nâng tổng công suất lên 2 triệu tấn/năm.

Về kế hoạch đầu tư, công ty dự kiến tiếp tục lập kế hoạch, nghiên cứu và triển khai đầu tư nhà máy thép lá mạ thứ ba với công suất 1,2 triệu tấn/năm, nâng tổng công suất toàn hệ thống lên 2 triệu tấn, với sản phẩm cuối cùng là thép lá mạ cung ứng cho ngành xây dựng, thiết bị gia dụng, ô tô.



Các cổ đông dự Đại hội thường niên Ảnh: TÔN ĐÔNG Á

Cụ thể, dự án đầu tư nhà máy thép lá mạ thứ ba được chia làm 3 giai đoạn, tổng vốn đầu tư khoảng 7.000 tỉ đồng và triển khai từ 6 đến 8 năm kể từ thời điểm được duyệt Giấy phép đầu tư. Trong đó, giai đoạn 1 dự kiến triển khai trong 2 năm với công suất khoảng 350.000 tấn/năm.

Các nội dung báo cáo và kế hoạch trình tại Đại hội đều được xem xét và thông qua với mức tỷ lệ cao.

Ông Nguyễn Thanh Trung - Chủ tịch HĐQT trình bày về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 Ảnh: TÔN ĐÔNG Á

Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển 25 năm qua, bên cạnh việc sản xuất kinh doanh, tính đến nay Tôn Đông Á đã đóng góp hơn 41,5 tỉ đồng cho các hoạt động thiện nguyện, khát khao nối nhịp cầu yêu thương, cống hiến hết mình và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng nhằm phát triển, lan tỏa những giá trị tốt đẹp bền vững, để "cùng xây cuộc sống xanh".

Các danh hiệu Công ty CP Tôn Đông Á đã đạt được: Giải vàng Chất lượng Quốc gia

Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc

Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Top 5 Công ty vật liệu xây dựng uy tín - Nhóm sản phẩm: sắt, thép, tôn

Top 10 Công ty vật liệu xây dựng uy tín

Giải nhất Chất lượng Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương

Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2022

Hàng Việt Nam chất lượng cao.