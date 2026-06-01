Tôn Đông Á hé lộ kế hoạch nâng cao công suất và chuyển sàn Hose

Sáng 29.5, Công ty CP Tôn Đông Á (mã GDA - UPCoM) tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

"Quan điểm của chúng tôi là lấy thị trường nội địa làm nền tảng cho vị thế phát triển của Tôn Đông Á. Trong nhiều năm qua, công ty đã đầu tư bài bản vào hệ thống quản trị, tiêu chuẩn chất lượng và đạt được nhiều chứng chỉ quốc tế để tham gia các thị trường có yêu cầu khắt khe", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tôn Đông Á Nguyễn Thanh Trung nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thanh Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tôn Đông Á chia sẻ tầm nhìn chiến lược, kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới

Tôn Đông Á sẽ phát hành hơn 14,9 triệu cổ phiếu

Kết thúc năm 2025, Tôn Đông Á ghi nhận sản lượng bán hàng đạt 748.693 tấn, hoàn thành 95,99% so với kế hoạch; doanh thu đạt 15.335 tỉ đồng, hoàn thành 85,2% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 272 tỉ đồng, hoàn thành 90,65% so với kế hoạch năm. Đáng chú ý, sản lượng tiêu thụ nội địa hơn 553 nghìn tấn, tăng 55,43% so với cùng kỳ và chiếm tới 74% tổng sản lượng bán hàng.

Với kết quả đạt được, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 20%. Trong đó, cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10%, dự kiến thực hiện trong năm 2026; và cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, dự kiến thực hiện trong năm 2026 – 2027. Nếu hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025, Tôn Đông Á dự kiến phát hành thêm hơn 14,9 triệu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ từ 1.490,99 tỉ đồng, lên 1.640,1 tỉ đồng.

Ông Đoàn Vĩnh Phước - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tôn Đông Á báo cáo trong đại hội

Kế hoạch lãi 250 tỉ đồng và nâng cao công suất nhiều dự án chiến lược

Đánh giá về triển vọng năm 2026, ông Đoàn Vĩnh Phước – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tôn Đông Á cho biết, thị trường thép còn nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều cơ hội tăng trưởng nhờ sự phục hồi của hoạt động xây dựng dân dụng, công nghiệp và đầu tư cơ sở hạ tầng, nhu cầu thép nội địa vẫn là động lực chính trong năm 2026. Trong đó, Tôn Đông Á đặt mục tiêu tiếp tục phát triển sản phẩm đa dạng, đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực sản xuất và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Tôn Đông Á đặt kế hoạch tổng sản lượng đạt 760.000 tấn, doanh thu 16.000 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 250 tỉ đồng. "Đây là con số kế hoạch mang tính thận trọng và tối thiểu. Chúng tôi tin rằng Công ty sẽ nỗ lực đạt kết quả cao hơn để bước vào giai đoạn phát triển mới với những nền tảng đã được xây dựng trong nhiều năm qua", Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Trung nhấn mạnh.

Nhà máy Tôn Đông Á hiện đại tại TP.HCM

Về hoạt động đầu tư, Tôn Đông Á triển khai các dự án chiến lược, trong đó nổi bật là dự án nhà máy thứ 4 tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ với tổng công suất 1,2 triệu tấn/năm. Riêng giai đoạn 1 có công suất 300.000 tấn/năm và dự kiến đưa vào hoạt động từ năm 2027. Với dự án này, công ty sẽ đa dạng hóa sản phẩm sang thép chuyên biệt phục vụ thiết bị gia dụng, nội thất, xe hơi...

Dự án còn được xem là bước chuyển quan trọng khẳng định năng lực sản xuất vượt trội và củng cố năng lực cạnh tranh quốc tế của công ty. Ngoài ra, dự án nhà máy thứ 5 – nhà máy sản xuất ống hộp (thép ống) thứ 2 tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 với công suất 60.000 tấn/năm đã chính thức đi vào vận hành trong quý I/2026. Ở thị trường nước ngoài, Tôn Đông Á dự kiến đưa ra sản phẩm đầu tiên từ nhà máy tại Indonesia trong quý II/2027, nhằm mở rộng hiện diện trong khu vực và đa dạng hóa thị trường.

Tại đại hội, Tôn Đông Á đã bầu 3 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2026 – 2031 gồm ông Hoàng Duy Nhất, bà Bùi Thuỵ Diễm Trang và bà Nguyễn Mai Ngọc Dung. Kết thúc đại hội, toàn bộ tờ trình đều được thông qua.