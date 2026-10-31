Tôn Đông Á và hành trình gieo hạt mầm yêu thương cùng tuổi trẻ Bách khoa

Từ sáng sớm, bà con ấp Thiên Tuế, xã Lại Sơn, đặc khu Kiên Hải đã tề tựu về sân lăng. Đến dự lễ khánh thành có đại diện chính quyền địa phương, đại diện Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM cùng sinh viên tình nguyện Khoa Công nghệ vật liệu. Về phía Công ty cổ phần Tôn Đông Á có ông Đỗ Hữu Vân, Phó tổng giám đốc Nội - Ngoại vụ.

Đại biểu cắt băng khánh thành công trình nâng cấp sân lăng Ông Nam Hải Lại Sơn do Tôn Đông Á tài trợ

Công trình đầu tiên mang dấu ấn đời sống văn hóa - tín ngưỡng

19 năm qua, dấu ấn của Chiến dịch Mùa hè xanh mà Tôn Đông Á đồng hành cùng tuổi trẻ Bách khoa là 6 cây cầu và 18 con đường bê tông ở những vùng quê khó khăn. Năm thứ 20, hành trình ấy lần đầu tiên vượt biển ra đảo, không còn là những cây cầu bắt ngang đôi bờ, không còn là những con đường bê tông quen thuộc.

Bà Nguyễn Thị Trúc Phương - Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang - phát biểu

Công trình năm nay là khoảng sân của lăng Ông Nam Hải, nơi thờ Cá Ông theo tín ngưỡng của ngư dân vùng biển, nơi diễn ra lễ hội Nghinh Ông vào tháng 10 âm lịch hằng năm và là điểm tựa tinh thần của hơn 2.000 người dân trên đảo trước mỗi chuyến ra khơi. Bao năm qua, khoảng sân rộng hơn 1.600 m² vẫn chỉ là nền cát, cỏ dại mọc um tùm, mùa mưa lầy lội, chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, thăm viếng của người dân và du khách. Nay, sân lăng đã được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp.

Bà con địa phương trong niềm vui hân hoan ngày khánh thành

Ngày vui nhân đôi trên đảo

Trong ngày khánh thành, đại diện Tôn Đông Á trao tay 30 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 40 suất học bổng cho học sinh hiếu học trên đảo. Tổng kinh phí tài trợ cho chương trình Mùa hè xanh năm nay gần 500 triệu đồng.

Ông Đỗ Hữu Vân, Phó tổng giám đốc Nội - Ngoại vụ Công ty cổ phần Tôn Đông Á, phát biểu tại chương trình

Với Tôn Đông Á, mỗi phần quà là một lời sẻ chia gửi đến bà con, mỗi suất học bổng là niềm tin đặt vào thế hệ mầm non tương lai của đảo Lại Sơn.

Hành trình 2 thập kỷ "tiếp lửa" cùng tuổi trẻ Bách Khoa

Tính đến nay, Tôn Đông Á đã đồng hành cùng Chiến dịch Mùa hè xanh của Khoa Công nghệ vật liệu, Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM tròn 20 năm, với tổng kinh phí tài trợ hơn 6,1 tỉ đồng.

Ông Đỗ Hữu Vân trao quà tài trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt

Ông Vân xúc động chia sẻ: "Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của bà con và sự háo hức của các em nhỏ, bản thân tôi và tập thể Tôn Đông Á cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào". Ông cho biết, Tôn Đông Á cam kết sẽ luôn sát cánh cùng tuổi trẻ Bách Khoa và cộng đồng để cùng tạo nên những giá trị bền vững cho xã hội.

Ông Phạm Đức Tín - Phòng Marketing Công ty cổ phần Tôn Đông Á - trao học bổng cho các em học sinh





Gần 30 năm hình thành và phát triển, Tôn Đông Á luôn kiên định với tinh thần "cùng xây cuộc sống xanh" không chỉ trong quy trình sản xuất và công nghệ, mà còn bằng cách gieo mầm yêu thương khắp mọi miền đất nước, với tổng ngân sách đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội lên đến hơn 57 tỉ đồng. Tôn Đông Á tin rằng, thay đổi lớn bắt đầu từ những hành động nhỏ, thiết thực và chân thành. Từ sân lăng giữa đảo xa hôm nay, thông điệp gieo mầm yêu thương và lòng nhân ái sẽ tiếp tục được lan tỏa.