Tôn Lệ kiệt sức, vỡ mạch máu mắt khi quay phim dưới trời nóng

Nguyễn Quang Hải
01/06/2026 12:50 GMT+7

Nữ diễn viên Tôn Lệ khiến người hâm mộ lo lắng khi tiết lộ cô vừa bị vỡ mạch máu mắt sau khi hoàn thành một cảnh quay có cường độ cảm xúc cao trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, Sohu đưa tin ngày 30.5.

"Nữ hoàng rating" Tôn Lệ của màn ảnh Hoa ngữ đã khiến nhiều khán giả không khỏi lo ngại khi chia sẻ về sự cố sức khỏe bất ngờ xảy ra trong quá trình ghi hình dự án phim mới.

Nữ diễn viên cho biết tình trạng vỡ mạch máu mắt xuất hiện sau khi cô hoàn thành một cảnh quay có cường độ cảm xúc cao

Cống hiến hết mình cho từng cảnh quay

Mới đây, cụm từ "Tôn Lệ bị vỡ mạch máu mắt" nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi nữ diễn viên kể lại trải nghiệm của mình trong quá trình quay bộ phim Survive. Theo Tôn Lệ, cô vừa hoàn thành một trong những phân cảnh được xem là khó khăn và tiêu tốn nhiều năng lượng nhất của toàn bộ bộ phim. Trong cảnh quay này, nhân vật của cô phải liên tục la hét, bộc lộ sự tức giận và thể hiện những cung bậc cảm xúc mãnh liệt với cường độ cao.

Khó khăn càng tăng lên khi đoàn phim phải làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt. Nữ diễn viên cho biết không chỉ cô mà nhiều thành viên trong ê kíp đều rơi vào trạng thái mệt mỏi, buồn nôn và có dấu hiệu kiệt sức vì nhiệt độ tăng cao. Sau khi hoàn thành cảnh quay, Tôn Lệ đã uống một chai thuốc thảo dược nhằm giảm bớt cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, khi thức dậy vào sáng hôm sau, cô phát hiện một vùng đỏ rõ rệt xuất hiện trong mắt do mạch máu bị vỡ.

Tôn Lệ được xem là bậc thầy diễn xuất nội tâm của màn ảnh Hoa ngữ, có khả năng kể chuyện bằng ánh mắt và biểu cảm đầy sức nặng

Hiện bộ phim đang được ghi hình tại thành phố Hạ Môn (tỉnh Phúc Kiến,Trung Quốc) nơi nhiệt độ ban ngày được ghi nhận dao động từ 36 đến 38 độ C.

Đây không phải lần đầu tiên Tôn Lệ gặp vấn đề liên quan đến mắt. Trước đó, vào tháng 9.2025, nữ diễn viên từng bị xuất huyết kết mạc sau khi bị quả cầu lông bay với tốc độ cao va trúng mắt trái trong lúc chơi thể thao.

Theo các chuyên gia y tế, tình trạng mà Tôn Lệ gặp phải nhiều khả năng là xuất huyết dưới kết mạc, một hiện tượng khá phổ biến xảy ra khi các mao mạch nhỏ nằm dưới lớp kết mạc bị vỡ, tạo thành những mảng đỏ nổi bật trên lòng trắng của mắt. Trong phần lớn trường hợp, tình trạng này không ảnh hưởng đến thị lực và thường tự biến mất sau khoảng một đến ba tuần mà không cần can thiệp điều trị.

Đối với trường hợp của Tôn Lệ, các bác sĩ nhận định thời tiết nắng nóng có thể góp phần khiến cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi và chịu áp lực nhiệt kéo dài. Tuy nhiên, yếu tố chính nhiều khả năng vẫn là sự kết hợp giữa căng thẳng cảm xúc và gắng sức về thể chất trong quá trình thực hiện cảnh quay.

Không cần chiêu trò, đây là cách Tôn Lệ giữ danh xưng 'nữ hoàng rating' Trung Quốc

Không chạy theo hình ảnh hoàn hảo hay chiêu trò truyền thông, Tôn Lệ đã lựa chọn con đường riêng để duy trì vị thế hàng đầu trong làng phim truyền hình Trung Quốc suốt nhiều năm qua, Sohu đưa tin ngày 2.4.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
