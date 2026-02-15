Tốn tiền triệu skincare vẫn vô ích: 3 thói quen 'hủy diệt' khiến da chảy xệ

Cúi nhìn điện thoại di động trong thời gian dài và giữ tư thế không đúng

Nhiều bạn trẻ hiện nay cứ hễ rảnh tay là lại "dán mắt" vào màn hình với tư thế gập cổ quá sâu. Điều này khiến trọng lực dồn nén tạo áp lực cực lớn lên các nhóm cơ vùng cổ và cằm gây ra tình trạng "tech neck" thần thánh làm da mất đi độ đàn hồi tự nhiên và xuất hiện nọng cằm.

Chưa kể việc duy trì tư thế sai lệch này còn khiến hệ thống collagen bị đứt gãy nhanh chóng dẫn đến hiện tượng da chảy xệ. Ngoài ra, còn hình thành những nếp nhăn sâu hoắm ở vùng cổ vốn cực kỳ khó cứu vãn dù bạn có đắp bao nhiêu mỹ phẩm đắt đỏ đi chăng nữa. Do đó, nếu không muốn nhìn mình già đi chục tuổi thì hãy bỏ ngay kiểu ngồi "cắm mặt" vào phone và học cách nâng điện thoại ngang tầm mắt ngay từ hôm nay đi thôi.

Thói quen này lâu ngày gây lão hóa da sớm, đặc biệt là nếp nhăn sâu, rãnh hằn ở cổ

Chà xát mạnh da mặt

Nhiều người cứ ngỡ phải kỳ cọ thật lực, miết bông tẩy trang như muốn "lột da" hay rửa mặt theo kiểu "đánh vật" thì da mới sạch sâu lỗ chân lông mới thông thoáng. Tuy nhiên, thực tế đây chính là cách nhanh để "tiễn" độ đàn hồi của da về con số không tròn trĩnh. Việc tác động lực quá lớn thường xuyên sẽ vô tình phá vỡ cấu trúc collagen và elastin dưới bề mặt da khiến các sợi liên kết bị đứt gãy và hệ quả tất yếu là gương mặt trở nên chảy xệ xuất hiện nếp nhăn sớm trông già hơn tuổi.

Thay vì cứ "tác động vật lý" thô bạo như thế thì hội chị em nên học cách nâng niu làn da bằng những chuyển động tròn nhẹ nhàng để dưỡng chất vừa thẩm thấu tốt mà cấu trúc da vẫn được bảo toàn trọn vẹn.

Thường xuyên thức khuya, căng thẳng kéo dài

Bỏ ra cả đống tiền "đắp" toàn đồ hiệu nhưng visual vẫn cứ "xuống cấp" không phanh thì đích thị là do thói quen thức đêm cày phim rồi "overthinking" cả tối. Bởi thói quen thức khuya kết hợp cùng combo căng thẳng kéo dài chính là "kẻ hủy diệt" thầm lặng khiến làn da của hội chị em chảy xệ nhanh hơn cả khi mà việc thiếu ngủ làm gián đoạn quá trình tái tạo collagen tự nhiên còn stress lại kích thích hormone cortisol tăng vọt khiến hàng rào bảo vệ da bị phá vỡ. Vì thế, dù có chăm skincare 7749 bước thì da dẻ vẫn cứ sạm xịt, thiếu sức sống và xuất hiện nếp nhăn chi chít làm bạn trông "dừ" hơn tuổi thật cả chục năm đấy nhé!

Cố gắng đi ngủ trước 23 giờ và dậy đúng giờ để đảm bảo đủ 7 - 8 tiếng/ngày

Bổ sung collagen thủy phân để ngừa lão hóa

Sau tuổi 25 thì lượng collagen tự nhiên sẽ sụt giảm với tốc độ "phanh không kịp" khiến gương mặt mất đi độ đàn hồi và bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn. Chính vì thế, một trong những phương pháp "cứu cánh" cực xịn chính là bổ sung collagen thủy phân (collagen peptide). Bởi vì loại này có kích thước phân tử siêu nhỏ giúp cơ thể hấp thụ nhanh gấp nhiều lần so với collagen thông thường. Từ đó len lỏi vào từng tế bào để tái tạo hỗ trợ làn da căng bóng và ngăn chặn tình trạng "da đổ đèo" cực hiệu quả.

Wild Caught Marine Collagen Peptides Powder Nếu mục tiêu chính của bạn là làm đẹp da với một sản phẩm sạch, cao cấp, thì Wild Caught Marine Collagen là lựa chọn hàng đầu. Dù giá thành thường cao hơn collagen bò một chút, nhưng hiệu quả hấp thụ và độ an toàn của nó rất xứng đáng. Tốt nhất là trước khi ăn sáng 30 phút hoặc trước khi đi ngủ 1 tiếng Ưu điểm nổi bật: Vì là cá đánh bắt tự nhiên nên ít nguy cơ chứa hormone tăng trưởng hay kháng sinh như cá nuôi.

Collagen Type I & III - 2 loại collagen chiếm tỷ trọng lớn trong cấu trúc da, tóc và móng.

Chứa hàm lượng cao glycine, proline và hydroxyproline - những "viên gạch" thiết yếu để cơ thể tự tổng hợp collagen tự nhiên.

Các phân tử collagen được cắt nhỏ giúp cơ thể hấp thụ nhanh hơn và hiệu quả hơn so với collagen dạng thông thường.

Bột mịn, không mùi, không vị, dễ dàng hòa tan trong cả nước lạnh và nước nóng (café, sinh tố, nước ép) mà không làm thay đổi hương vị đồ uống.

Hỗ trợ tăng tính đàn hồi cho da: Hỗ trợ g iảm nếp nhăn, giúp da căng bóng và làm chậm quá trình lão hóa. Giá niêm yết chính hãng: 2.090.000 đồng/ 450g Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/codeage/bot-chong-lao-hoa-wild-caught-marine-collagen-peptides-powder.html Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Marine Collagen Peptides GPQC: 1961/2022/XNQC-ATTP. Không sử dụng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kì thành phần nào của sản phẩm. Tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng nếu đang mang thai, cho con bú, bị dị ứng hoặc đang có vấn đề về sức khỏe. Sử dụng sản phẩm này như một thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Không dùng cho mục đích giảm cân. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hydrolyzed Multi Collagen Peptides Powder Dòng sản phẩm Hydrolyzed Multi Collagen Peptides Powder là bước tiến mới so với collagen truyền thống. Thay vì chỉ tập trung vào một nguồn, dòng này kết hợp nhiều loại collagen để chăm sóc da. Sản phẩm phù hợp cho người trên 25 tuổi muốn sử dụng sản phẩm hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa Ưu điểm nổi bật: Vẻ đẹp ngoại hình: Hỗ trợ tăng cường độ ẩm, tăng độ đàn hồi cho da, hỗ trợ giảm các triệu chứng khô da, nhăn da.

Các phân tử Collagen được chia nhỏ thành các chuỗi Peptide siêu ngắn. Điều này giúp cơ thể hấp thụ gần như lập tức vào máu mà không cần đợi tiêu hóa phức tạp.

Dạng bột mịn, tan cực nhanh trong cả nước nóng và lạnh. Giá niêm yết chính hãng: 1.790.000 đồng/567g Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/codeage/bot-uong-bo-sung-collagen-giup-tre-hoa-da-hydrolyzed-multi-collagen-protein-powder.html Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Multi Collagen Peptides Không sử dụng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kì thành phần nào của sản phẩm. Tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng nếu đang mang thai, cho con bú, bị dị ứng hoặc đang có vấn đề về sức khỏe. Không dùng cho mục đích giảm cân. Thận trọng khi dùng cho người bị dị ứng cá (cá tuyết, cá hồng), trứng. GPQC: 1831/2022/XNQC-ATTP. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.



