Tôn vinh và hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28.6 với hàng ngàn deal ngon

Thực phẩm tươi ngon cho mọi gia đình

Theo đó Saigon Co.op tặng hàng ngàn deal ngon cho mọi gia đình Việt với các hoạt động vui tươi thiết thực kéo dài liên tiếp trong 3 tuần từ nay đến ngày 12.7. Các hoạt động và chương trình khuyến mại nổi bật có thể kể đến như chương trình khuyến mại Gia đình Việt - Đại sứ xanh với mức ưu đãi, giảm giá mạnh cho các sản phẩm nhu yếu, giặt giũ, tẩy rửa và chăm sóc cá nhân. Cụ thể, chương trình Thực phẩm tươi ngon - Cơm nhà tròn vị giảm giá từ 15 - 25% cho các mặt hàng thực phẩm tươi sống. Đó là thịt heo các loại, cá diêu hồng, cá hường, cá saba, tôm thẻ, bí đỏ tròn, cà rốt Đà Lạt, su su, dưa leo, rau dền, xà lách mỡ, táo bi đỏ New Zeland, nho không hạt Chile/Úc,… áp dụng từ nay đến ngày 28.6.

Bên cạnh đó, chương trình 7 ngày vàng - Deal ngon cho mọi nhà giảm giá chỉ từ 69.900 - 279.000 đồng hoặc mua 1 tặng 1 cho các sản phẩm như dầu ăn, gạo thơm ST25, nước giặt, nước xả, sữa tắm, nồi inox, bình đun siêu tốc, cây lau nhà…

Các sản phẩm công nghệ với mức ưu đãi lên đến 60% cho khách hàng thoải mái chọn lựa tại Co.opmart và Co.opxtra Quang Định

Hay khách hàng có cơ hội được mua hàng ưu đãi giá "hời" lên đến 50% cho các sản phẩm công nghệ, đồ dùng nhà bếp, đồ dùng gia đình, may mặc áp dụng từ nay đến ngày 12.7 trong chương trình Gia vị yêu thương - Tròn vị hạnh phúc, Trang điểm nhà xinh - Giá giảm cực đỉnh. Riêng Siêu ưu đãi - Deal khủng cuối tuần áp dụng từ ngày 30.6 - 2.7 dành cho khách hàng có hóa đơn trên 400.000 đồng như mua giá chỉ còn 5.000 đồng/lốc mì Reeva 3 miền tôm chua cay… Siêu ưu đãi này áp dụng khách mua các sản phẩm dầu ăn, nước mắm, mì gói, sữa tươi tiệt trùng, bia, dầu gội… đến từ các thương hiệu hàng nhãn riêng Co.op, Dutch Lady, Tiger, Omo, Ariel, Pantene…

Song song đó, chương trình Mua nhiều ưu đãi lớn, Giá sốc giảm tận gốc với giá siêu sốc lần lượt chỉ còn 0 đồng, 4.000 đồng, 6.000 đồng… đến 139.000 đồng áp dụng cho các sản phẩm gạo, dầu ăn, dầu hào, mì gói, sữa tươi tiệt trùng, bộ thau rổ nhựa, sữa tắm, giấy vệ sinh, thức uống dinh dưỡng, nước giặt, nước xả, kem đánh răng, nước lau sàn…

Đồng thời, các siêu thị trực thuộc Saigon Co.op cũng đang ứng dụng chương trình Mừng quốc tế hợp tác xã - Deal hot đặc quyền thành viên cho khách hàng thành viên các cấp độ với tiêu chí cấp độ càng cao mức giảm giá càng nhiều cho một số sản phẩm như bộ chăn drap gối, khăn tắm, áo sơ mi nam, quần tây nam, nước xả, nước giặt, sữa tắm, gạo lứt, nước màu dừa, mật ong rừng, nước mắm…

Hội thi nấu ăn Gia đình với ẩm thực Việt

Hưởng ứng chương trình khuyến mại chung của toàn thành phố, Saigon Co.op cũng tung ra chương trình Shopping Season 2023 - Thỏa sức mua - Đua sức sắm với mức giảm từ 50% lên đến 60% áp dụng cho các sản phẩm công nghệ, may mặc, đồ dùng và hóa phẩm…

Nhiều mặt hàng tươi sống với mức giảm 25% tại hệ thống Co.op Quang Định

Đặc biệt, hội thi nấu ăn Gia đình với ẩm thực Việt diễn ra từ 8 - 11 giờ 30 phút ngày 23.6 tại công viên 23.9 (Q.1), quy tụ 100 gia đình Việt Nam sẽ cùng nhau nấu những món ăn ngon cho bữa cơm gia đình do Saigon Co.op phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tổ chức. Không chỉ thế, chương trình trình diễn thời trang với chủ đề Tụ họp với những bộ quần áo mang phong cách gia đình, thân thiện với môi trường, chất liệu thoáng mát do những người mẫu thiếu nhi, người lớn trẻ trung và xinh đẹp biểu diễn từ 18 - 21 giờ vào ngày 25.6 tại TTTM SC Vivo City (Q.7). Hơn nữa, Saigon Co.op sẽ ra mắt bài hát độc quyền Bên trong chiếc ôm do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác và được ca sĩ Thanh Ngọc trình bày để tôn vinh Ngày hội Gia đình Saigon Co.op 2023.