Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đặt sự an toàn của người dân lên trên hết

Chiều 12.9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đến kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão và thăm hỏi, động viên nhân dân vùng lụt bão tại tỉnh Tuyên Quang.

Cùng tham gia đoàn có Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng Nguyễn Duy Ngọc, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và lãnh đạo một số bộ, ban, ngành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang ẢNH: THANH TÙNG

Trước buổi làm việc với Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tặng Tuyên Quang 20 tỉ đồng, hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Số tiền này được trích từ nguồn vận động, quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc do Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Tại buổi làm việc, bà Lê Thị Kim Dung, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang, đã báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra hiện trường vùng bão lũ ẢNH: THANH TÙNG

Theo đó, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3, từ ngày 6 - 11.9, trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều đợt mưa to, có nơi mưa rất to, có nơi đến 248 mm… Nước sông Lô, sông Gâm và sông Năng lên cao, lưu lượng nước lớn, nước hồ thủy điện Tuyên Quang dâng nhanh, phải mở 8 cửa xả đáy (trong 2 ngày 9 và 10.9).

Đến ngày 11.9, toàn tỉnh có 101 điểm cô lập do nước ngập sâu và rất nhiều điểm ngập úng gây ách tắc giao thông cục bộ. Ngoài ra, do lũ trên sông Lô tăng cao, gây áp lực lớn nên vào 21 giờ ngày 11.9, đoạn đê sông Lô tại xã Quyết Thắng (H.Sơn Dương) bị vỡ, chiều dài khoảng 10 m.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung báo cáo tình hình phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 3 ẢNH: THANH TÙNG

Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo; triển khai kịp thời, nghiêm túc các biện pháp ứng phó với bão lũ nên thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh đã được hạn chế.

Thống kê đến trưa nay, thiên tai trên địa bàn tỉnh làm 3 người chết, 3.546 nhà dân bị ảnh hưởng. 3.989 hộ đã được di dời ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhiều trường học, trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh bị ngập, ảnh hưởng đến hoạt động; trên 7.000 ha diện tích lúa, hoa màu thiệt hại; nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, ách tắc, hư hỏng. Ước tính thiệt hại về tài sản trên toàn tỉnh bước đầu xác định khoảng trên 500 tỉ đồng.

Tỉnh Tuyên Quang kiến nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ khoảng 300 tỉ đồng để hỗ trợ các huyện, thành phố khắc phục hậu quả mưa lũ; hỗ trợ khoảng 1.000 kg Cloramin B để khử trùng, tiêu độc sau lũ lụt; 3 xe cứu thương cho các trung tâm y tế huyện; hỗ trợ 10 xuồng máy; khoảng 1.000 áo phao cứu sinh, 300 đèn pin chịu nước cho lực lượng trực tiếp làm công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn…

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời cảm thông và chia sẻ sâu sắc nhất đối với những thiệt hại mà người dân Tuyên Quang cũng như các tỉnh phía bắc đang phải gánh chịu do hoàn lưu bão số 3 gây ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao tỉnh Tuyên Quang đã chủ động, nắm chắc tình hình, kịp thời có những chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 theo đúng tinh thần chỉ đạo chung của Bộ Chính trị, Chính phủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm hỏi, tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ ẢNH: THANH TÙNG

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng biểu dương các lực lượng quân đội, công an… đã kịp thời hỗ trợ nhân dân trong những ngày bão lũ, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tỉnh Tuyên Quang tiếp tục triển khai tất cả các biện pháp, phương tiện trong việc tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đối với những khu vực người dân đang bị cô lập, bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên, thực hiện kịp thời các chính sách đối với các gia đình bị thiệt hại; nỗ lực thực hiện các biện pháp bảo đảm cung cấp, hỗ trợ, trao tận tay đến người dân những nhu yếu phẩm cần thiết và nơi tránh trú an toàn, kiên quyết không để người dân bị thiếu lương thực, thực phẩm, chỗ ở an toàn; bảo đảm phương tiện, hậu cần và các điều kiện cần thiết cho lực lượng tham gia phòng, chống lụt, bão và cứu nạn, cứu hộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý cần huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tiêu trùng, khử độc, phòng chống dịch bệnh, ổn định đời sống, sớm đưa các hoạt động trở lại bình thường. Tập trung sửa chữa, khắc phục nhanh hệ thống giao thông, hệ thống lưới điện, hệ thống thông tin liên lạc, các cơ sở trường học, bệnh viện...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm hỏi, động viên nhân dân sơ tán tại xã Trường Sinh, H.Sơn Dương ẢNH: THANH TÙNG

Cạnh đó, tiếp tục tổ chức lực lượng kiểm tra, rà soát các khu vực, khu dân cư có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để cảnh báo kịp thời và chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn; kiểm tra công trình đê điều, hồ, đập..., đặc biệt là các vị trí, công trình trọng điểm, xung yếu để có biện pháp xử lý kịp thời…

Tăng cường các biện pháp tuyên truyền cho người dân; tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, kiên quyết không để kẻ xấu lợi dụng tình hình khó khăn để hoạt động vi phạm pháp luật.

Đối với những đề nghị của tỉnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cân đối các nguồn lực để triển khai thực hiện hỗ trợ theo kiến nghị của tỉnh.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trực tiếp đến kiểm tra, nắm tình hình, động viên các lực lượng làm công tác bảo vệ đê đoạn qua xã Trường Sinh (H.Sơn Dương). Đánh giá cao lực lượng vũ trang đã kịp thời phối hợp, giúp đỡ nhân dân trong việc gia cố, bảo vệ đoạn đê xung yếu có nguy cơ cao bị vỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các lực lượng tiếp tục thực hiện gia cố, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đến thăm hỏi, động viên các hộ dân phải di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm do nguy cơ vỡ đê tại xã Trường Sinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn người dân nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc nhở chính quyền địa phương cần quan tâm, giúp đỡ người dân, nhất là những hộ bị ảnh hưởng, những hộ phải di dời khỏi vùng nguy hiểm, bằng mọi biện pháp phải đặt sự an toàn của người dân lên trên hết, trước hết.