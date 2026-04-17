Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự lễ khởi động liên hoan nhân dân biên giới Việt-Trung

Sáng 17.4, tại thành phố Nam Ninh (Quảng Tây), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự lễ khởi động Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2026 với chủ đề củng cố nền tảng xã hội vững chắc, đoàn kết hợp tác cùng nhau phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Cương, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nhấn mạnh, nhân dân hai nước biên giới chung sống hài hòa, giúp đỡ lẫn nhau, đã minh chứng "Mối tình thắm thiết Việt - Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh em" giữa hai nước. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu tại Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2026 thể hiện sự quan tâm cao độ đối với việc tiếp nối tình hữu nghị truyền thống Trung - Việt, thúc đẩy nhân dân hai nước cùng viết nên chương mới của quan hệ Trung - Việt thế kỷ 21.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Liên hoan nhân dân biên giới Việt - Trung được tổ chức tại vùng đất lưu giữ nhiều ký ức lịch sử chung của hai dân tộc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời biết ơn chân thành, sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, chính quyền và nhân dân Quảng Tây đã gìn giữ, bảo tồn những di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam và những giá trị hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trải qua chặng đường hơn 100 năm qua, kể từ những ngày đầu những nhà cách mạng tiền bối của hai nước kề vai chiến đấu, đặc biệt là trong 76 năm qua từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (ngày 18.1.1950), quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai nước được xây dựng theo phương châm 16 chữ "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và tinh thần 4 tốt "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt" đã không ngừng phát triển, mở ra chương mới với việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là nhân dân biên giới và giữa thế hệ trẻ hai nước có ý nghĩa cầu nối rất quan trọng để thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa hai dân tộc, xây dựng một tương lai ngày càng tươi sáng cho quan hệ Việt - Trung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan, tổ chức nhân dân, địa phương hai nước tiếp tục tổ chức hiệu quả các hoạt động giao lưu đi lại giữa các tầng lớp nhân dân, theo đúng tinh thần "láng giềng càng đi lại thì càng thân thiết"; tăng cường giáo dục truyền thống hữu nghị, biến các "địa chỉ đỏ" ở hai nước thành không gian văn hóa - lịch sử sống động cho thế hệ trẻ, cùng nhau tạo nên những chương mới rạng rỡ cho quan hệ Việt - Trung; chuyển hóa sức mạnh của tình hữu nghị truyền thống thành những kết quả hợp tác cụ thể và hiệu quả, đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất. Hai bên cùng nỗ lực đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực hạt nhân, hướng tới mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Quảng Tây sẽ hỗ trợ các địa phương Việt Nam triển khai các dự án chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và hạ tầng thông minh sao cho người dân biên giới được tiếp cận tiện ích hiện đại dễ dàng nhất; thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa, lấy văn hóa làm nền tảng tinh thần, động lực phát triển nhịp cầu kết nối.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng cần đổi mới phương thức hợp tác, không chỉ dừng lại ở các lễ hội, triển lãm truyền thống, mà phải đẩy mạnh công nghiệp văn hóa, bảo tồn di sản gắn với du lịch bền vững và đào tạo nguồn nhân lực văn hóa chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thời đại số.

Gửi gắm niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ, các bạn không chỉ là những người tiếp nối, mà chính là những chủ nhân tương lai của hai nước, tiên phong dấn thân vào những lĩnh vực mới, trọng yếu và then chốt của thời đại số. Hãy nuôi dưỡng khát vọng lớn, không ngừng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để lập thân, lập nghiệp và cống hiến; mong muốn tuổi trẻ hai nước sẽ cùng nhau "đồng kiến tạo tương lai", trở thành nhịp cầu tri thức và sức sống mãnh liệt, đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc vững bước tiến vào tương lai.

Trước đó, trong sáng 17.4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN.

Ông Trần Cương, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đã tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan triển lãm về hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo Trung Quốc và Việt Nam; khu trưng bày các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiêu biểu của doanh nghiệp Trung Quốc.

Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN do Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc và các nước ASEAN thành lập, nhằm thúc đẩy sự phát triển bao trùm và cùng có lợi của trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu, được coi là dự án mang tính biểu tượng cho tiến trình xây dựng "Con đường tơ lụa số" của thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Ngày 30.6.2025, Trung tâm đi vào vận hành giai đoạn 1 với diện tích các hạng mục liên quan khoảng 7,78 km². Trong đó, diện tích của Trung tâm khoảng 19.000 m².

Cũng trong sáng 17.4, tại thành phố Nam Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm di tích Khu học xá Trung ương (còn gọi là Trường Dục Tài Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc). Lãnh đạo Đại học Quảng Tây đã đón và tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao tham quan triển lãm ảnh giới thiệu lịch sử trường.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm di tích Khu học xá Trung ương hay còn gọi là Trường Dục Tài Nam Ninh - địa danh lịch sử giàu ý nghĩa biểu tượng của tình hữu nghị "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt - Trung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Đại học Quảng Tây cũng như các cơ sở đào tạo khác tại Quảng Tây sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tri thức, văn hóa, mở rộng hợp tác với các trường đại học Việt Nam, đào tạo thêm nhiều nhân tài cho cả hai đất nước; tin tưởng quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc sẽ tiếp tục được kế thừa, phát triển và không ngừng đơm hoa kết trái, phát triển bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.