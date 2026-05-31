Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Philippines

Chiều 31.5 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu các hoạt động trong chương trình thăm cấp nhà nước tới Philippines theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn tại sân bay có Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Tui Laurel Jr. - Bộ trưởng tháp tùng Chủ tịch nước; Thứ trưởng Bộ Xã hội Philippines Dian Arroyo Tantoco - Quan chức tháp tùng phu nhân; Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel Fernandez III; Trưởng Lễ tân Phủ Tổng thống Reichel Quinones; Hạ nghị sĩ Antonio Calixto, Thị trưởng thành phố Passy Mnila Imeld Calixto - Rubia; Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và phu nhân cùng đông đảo cán bộ nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Philippines.

Trả lời báo chí trước chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, chuyến thăm có ý nghĩa hết sức đặc biệt.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng ta tới Philippines, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời Philippines đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2026.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác với Philippines cũng như đối với ASEAN và khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Chuyến thăm cũng được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới để đưa hợp tác kinh tế trở thành một trụ cột quan trọng hơn trong quan hệ song phương, trong bối cảnh hợp tác kinh tế giữa hai nước còn nhiều dư địa để phát triển, nhất là trong các lĩnh vực như: thương mại, đầu tư, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số và kinh tế biển.

Cạnh đó, chuyến thăm cũng sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch và kết nối địa phương. Đây là nền tảng xã hội quan trọng để quan hệ Việt Nam - Philippines phát triển bền vững trong dài hạn…

Việt Nam và Philippines là hai quốc gia Đông Nam Á có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2015 là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để thúc đẩy hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới.

Trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam - Philippines tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, trong đó nổi bật là sự gia tăng tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế và tăng cường phối hợp trên các vấn đề khu vực và quốc tế.