Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh, về phía Trung Quốc, có Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa; Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Tăng Diễm; Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng thư ký Tỉnh ủy Vương Tiến Kiện; Phó chủ tịch chính quyền nhân dân tỉnh Từ Hạo. Về phía Việt Nam, có Tổng lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh Nghiêm Việt Chung; cán bộ Tổng lãnh sự quán tại Côn Minh và cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Vân Nam.

Nhân dân tỉnh Vân Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Trường Thuỷ, thành phố Côn Minh, Trung Quốc ẢNH: TTXVN

Tại sân bay, đông đảo thanh niên các dân tộc thiểu số tỉnh Vân Nam với trang phục sặc sỡ sắc màu đã vui mừng chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bằng màn múa hát truyền thống đặc sắc.

Theo chương trình, tại tỉnh Vân Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam; gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Vân Nam; dự Chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên Việt Nam tại Vân Nam; dự Diễn đàn kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc và Lễ trồng cây lưu niệm tại "Khu rừng hữu nghị quốc tế" trong công viên ngập nước Bảo Phong…

Lãnh đạo tỉnh Vân Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tại sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh ẢNH: TTXVN

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải, có truyền thống hữu nghị lâu đời. Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Vân Nam là một điểm sáng trong giao lưu địa phương của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Với lợi thế láng giềng có chung đường biên giới đất liền, hai bên duy trì nhiều cơ chế trao đổi thường xuyên và mở rộng hợp tác sang nhiều lĩnh vực mới.

Trong khuôn khổ các hoạt động tại tỉnh Vân Nam, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác kết nối hạ tầng giao thông thông suốt, phát triển hệ thống logistics hiện đại, sớm triển khai mô hình cửa khẩu thông minh, tăng cường giao lưu nhân dân biên giới mật thiết và hợp tác quản lý biên giới hiệu quả.