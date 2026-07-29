Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 3

Theo chương trình, Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 3 sẽ quán triệt 10 chuyên đề, bao gồm: Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; Kết luận về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026; Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia;

Nghị quyết về quan điểm, định hướng, sửa đổi luật Đất đai và các luật có liên quan; Kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới; Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; về sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW, ngày 8.4 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến dự hội nghị ẢNH: GIA HÂN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường ẢNH: GIA HÂN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị ẢNH: GIA HÂN

Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự hội nghị ẢNH: GIA HÂN