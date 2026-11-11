Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp các tổ chức tài chính Nhật Bản

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đang mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng hơn. Nếu trong những thập kỷ qua, hợp tác tài chính Việt Nam - Nhật Bản đã góp phần xây dựng những công trình quan trọng, thì trong những thập kỷ tới, hai nước cần cùng nhau phát triển những phương thức huy động vốn hiện đại, kiến tạo những công trình hạ tầng chiến lược và những năng lực cạnh tranh mới cho tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn cấp cao Việt Nam chụp ảnh chung với lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE) ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, hợp tác tài chính Việt Nam - Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ cung cấp và tiếp nhận nguồn vốn sang quan hệ đối tác cùng phát triển thị trường tài chính, cùng thiết kế những giải pháp huy động vốn hiệu quả và cùng đầu tư vào những công trình, lĩnh vực tạo dựng năng lực cạnh tranh dài hạn.

Nhấn mạnh một số định hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, hai bên cùng phát triển thị trường tài chính và thị trường vốn hiện đại, minh bạch, an toàn, nâng cao năng lực huy động nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế.

Việt Nam mong muốn các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, tổ chức bảo hiểm và các định chế tài chính Nhật Bản tăng cường hợp tác với Việt Nam trong phát triển hạ tầng thị trường, những công cụ tài chính hiện đại, các sản phẩm đầu tư dài hạn và năng lực quản trị rủi ro. Khuyến khích nghiên cứu khả năng tham gia tư vấn, thu xếp và đầu tư vào các công cụ huy động vốn quốc tế phù hợp của Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, tăng cường kết nối thị trường tài chính hai nước và khu vực; mong muốn Trung tâm Tài chính quốc tế trở thành nền tảng kết nối các dòng vốn đầu tư, phát triển sản phẩm tài chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực hội nhập của nền kinh tế.

Đổi mới phương thức huy động và cấu trúc vốn đầu tư cho các dự án hạ tầng chiến lược, chuyển những cơ hội hợp tác thành các dự án khả thi và công trình cụ thể. Các ngân hàng, định chế tài chính và tập đoàn Nhật Bản tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam trong nghiên cứu, thiết kế những mô hình đầu tư và cấu trúc tài chính phù hợp với từng loại dự án.

Những công trình hạ tầng công cộng có hiệu quả kinh tế - xã hội lớn nhưng khả năng thu hồi vốn trực tiếp hạn chế, cần phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư công, ODA và các khoản vốn vay ưu đãi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các đối tác Nhật Bản cùng Việt Nam nghiên cứu, lựa chọn những dự án có tiềm năng hợp tác, phát huy thế mạnh bổ trợ của hai bên, hướng tới hình thành những công trình hạ tầng hiện đại, hiệu quả, tiếp nối những biểu tượng hợp tác đã được vun đắp trong hơn nửa thế kỷ qua; mở rộng hợp tác tài chính xanh, tài chính bền vững, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và nâng cấp chuỗi giá trị công nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam cam kết tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm kỷ luật tài khóa, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng thị trường tài chính minh bạch, hiện đại, an toàn và có khả năng dự báo cao.

Việt Nam nhất quán bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi để các định chế tài chính, doanh nghiệp quốc tế đầu tư, kinh doanh hiệu quả và lâu dài, trên cơ sở tuân thủ pháp luật, cạnh tranh bình đẳng và hài hòa lợi ích các bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương liên quan chủ động phối hợp với các cơ quan, định chế tài chính và doanh nghiệp Nhật Bản, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; tập trung lựa chọn những lĩnh vực, dự án và chương trình hợp tác có tính khả thi, làm rõ nhu cầu vốn, phương thức đầu tư, cơ chế quản trị rủi ro và trách nhiệm của từng bên; cần chuyển mạnh từ việc giới thiệu cơ hội đầu tư sang chuẩn bị những dự án đủ điều kiện huy động vốn; từ trao đổi định hướng sang xây dựng những phương án hợp tác cụ thể; từ ký kết thỏa thuận sang tổ chức triển khai và đánh giá bằng kết quả thực tế.

Kết thúc cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo (Nhật Bản).