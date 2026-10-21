Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến của kiều bào, phát biểu tại cuộc gặp gỡ, gửi tới toàn thể bà con lời thăm hỏi ân cần và tình cảm ấm áp nhất từ quê nhà, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tự hào khi biết cộng đồng người Việt tại Đan Mạch tuy quy mô vừa phải nhưng đã nỗ lực vươn lên, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định, ngày càng hội nhập sâu rộng vào đời sống kinh tế - xã hội sở tại, đồng thời khẳng định được bản lĩnh, trí tuệ của người Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch và cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và nam Thụy Điển ẢNH: TTXVN

Bà con ta có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa, tiếng Việt cho các thế hệ sau và luôn dành tình cảm sâu sắc, hướng về quê hương bằng những hành động thiết thực, nghĩa tình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, trong tổng thể đối ngoại của đất nước, Việt Nam và Đan Mạch, Thụy Điển, Iceland có mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp. Mối quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất trong hợp tác năng lượng và đầu tư xanh với Đan Mạch, đặc biệt là sau khi hai nước nâng cấp lên khuôn khổ Đối tác chiến lược xanh và đang hướng tới tầm cao mới.

Có được những kết quả đó là do đất nước ta triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng thế giới; nhưng không thể không nhắc đến đóng góp của bà con ta, những "đại sứ văn hoá", "đại sứ hữu nghị" đã kết nối và thúc đẩy hợp tác trong nhiều thập kỷ qua.

Trong kỷ nguyên phát triển mới, cần tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, nguồn lực trong nước phải được kết nối với nguồn lực bên ngoài. Đảng, Nhà nước rất cần sự chung tay, góp sức của đồng bào ở nước ngoài. Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu rộng vào đời sống kinh tế - xã hội trong nước, phát huy vai trò đồng hành, đồng kiến tạo trong công cuộc phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Thụy Điển sẽ tiếp tục phát triển ổn định, hội nhập tốt, giữ gìn tình cảm với quê hương và cùng chung sức xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Bà con với uy tín, vị thế và mạng lưới quan hệ ở sở tại, tiếp tục phát huy vai trò "cầu nối hữu nghị chiến lược" thúc đẩy hợp tác đa tầng giữa Việt Nam và các nước sở tại. Bà con tiếp tục quảng bá rộng rãi thông điệp về một Việt Nam hòa bình, đổi mới, phát triển bền vững và thúc đẩy các chương trình hợp tác song phương, kết nối các chính trị gia, học giả, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế tiếp tục mở rộng hợp tác, đầu tư tại thị trường Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly dự buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch và cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Nam Thụy Điển ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn thế hệ trẻ, đặc biệt là các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại ba nước cùng với cộng đồng người Việt trên toàn thế giới trở thành cầu nối công nghệ, tham gia chuyển giao tri thức, kinh nghiệm quản lý hiện đại, kết nối các nguồn vốn xanh của các tập đoàn doanh nghiệp lớn phục vụ phát triển quê hương.

Bà con tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và kiên trì giữ gìn tiếng Việt cho các thế hệ sau, tạo nền tảng vững chắc để thế hệ trẻ giữ sợi dây kết nối, gắn bó với gia đình, đất nước và cội nguồn dân tộc.

Đánh giá cao nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, Đại sứ quán tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, làm tốt hơn bảo hộ công dân, công tác cộng đồng và là mái nhà chung, cầu nối hiệu quả giữa bà con với trong nước.