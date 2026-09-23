Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước

Tại cuộc gặp Tổng thống Fiji Ratu Lalabavalu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ các ý kiến của Tổng thống Ratu Lalabavalu, đề nghị hai nước tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; đồng thời thúc đẩy hợp tác về phát triển nông nghiệp, nghề cá, năng lượng tái tạo bền vững, giảm phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Thủ tướng Thái Lan cảm ơn Việt Nam đã đón tiếp nồng hậu, chu đáo nhà Vua Thái Lan và hoàng hậu trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua. Thủ tướng Thái Lan khẳng định chuyến thăm rất thành công và hai bên còn có nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Thái Lan, nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai bên đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên bình diện ngoại giao đa phương trong thời gian tới, nhất là ASEAN và Liên Hiệp Quốc.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Úc Anthony Albanese, Thủ tướng Úc đánh giá cao các kết quả đạt được trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Úc tháng 8 vừa qua, nhất là việc hai bên đã xác định rõ các trụ cột động lực quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Úc trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng giữa hai bên đi vào giai đoạn phát triển mới, đáp ứng nhu cầu của mỗi bên và đóng góp thực chất cho hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Tại cuộc gặp Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta, Tổng thống José Ramos-Horta cảm ơn Việt Nam luôn ủng hộ và đồng hành cùng Timor Leste trong quá trình phát triển và hội nhập khu vực, quốc tế; nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta ẢNH: TTXVN

Trước mắt, hai bên tổ chức kỳ họp đầu tiên của ủy ban hỗn hợp song phương để trao đổi cụ thể về kế hoạch và các lĩnh vực hợp tác, trong đó có việc xem xét các lĩnh vực Việt Nam có thể hỗ trợ Timor Leste nhằm tăng cường tự chủ về kinh tế, phát triển doanh nghiệp tư nhân, hoàn thiện thể chế, phát triển cơ sở hạ tầng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Timor Leste.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao đã đạt được, tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, tạo thêm động lực cho hợp tác song phương.

Đồng thời, thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viễn thông, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân. Việt Nam sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Timor Leste phát huy vai trò là thành viên ASEAN, vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2029 và hội nhập khu vực ngày càng hiệu quả.

Tại cuộc gặp Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin, Tổng thống Guy Parmelin nhấn mạnh chuyến thăm sắp tới của ông tới Việt Nam sẽ là chuyến thăm quan trọng. Tổng thống đề nghị hai bên sớm có các dự án hợp tác nghiên cứu chung trong các lĩnh vực về nông nghiệp, công nghiệp sinh học, năng lượng xanh và kinh tế số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin ẢNH: TTXVN

Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ các ý kiến của Tổng thống Guy Parmelin, cho biết đang chỉ đạo các cơ quan hữu quan Việt Nam chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm sắp tới của Tổng thống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất Thụy Sĩ khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tập đoàn Thụy Sĩ tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh của Thụy Sĩ như tài chính - ngân hàng, công nghiệp chế tạo, dược phẩm, đổi mới sáng tạo...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thụy Sĩ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam trong công nghệ tài chính, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, tài chính số, blockchain và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ.

Tại cuộc trao đổi, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh về việc hai bên cần triển khai hiệu quả nội hàm khuôn khổ Đối tác toàn diện với các dự án hợp tác cụ thể, phát huy dư địa trong hợp tác kinh tế, đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước lên hơn 2 tỉ USD năm 2030. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Tại cuộc gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn cùng Phần Lan tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là thương mại, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng, chuyển đổi số, công nghệ vệ tinh, an ninh mạng, xử lý nước thải và hạ tầng xanh, đẩy mạnh hợp tác giáo dục theo mô hình gắn kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp.

Về thương mại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng kim ngạch 200 triệu USD hiện nay giữa hai nước là đáng ghi nhận song chưa phản ánh đúng tiềm năng của hai bên, cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết hai bên đang tích cực triển khai các bước đi cụ thể hóa kết quả chuyến thăm Phần Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 10.2025.

Trong thời gian tới, Tổng thống mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, nhất là kinh tế, thương mại, công nghệ cao, chuyển đổi số, đặc biệt về 5G/6G, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vệ tinh quan sát trái đất, năng lượng sạch, khoa học, công nghệ, giáo dục, thu hút nhân lực chất lượng cao, giao lưu nhân dân, phát triển bền vững.