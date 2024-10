Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước tại Paris

Ưu tiên tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia

Tại cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng quan hệ đặc biệt Việt - Lào, nhấn mạnh quan hệ hai nước là tài sản vô giá, là mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp song phương với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động và đánh giá cao việc hai bên quan tâm, thăm hỏi và ủng hộ lẫn nhau khắc phục ảnh hưởng thiên tai gần đây.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh Lào đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam, luôn nỗ lực vun đắp và đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh giá trị của tình đoàn kết Việt Nam - Lào, Việt Nam - Lào - Campuchia; nhất trí phối hợp với Campuchia, đưa quan hệ hợp tác ba nước ngày càng thực chất và hiệu quả, ưu tiên kết nối ba nền kinh tế.

Coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Canada

Cùng ngày, tại cuộc gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Canada; cảm ơn Canada đã dành 560.000 CAD (415.000 USD) hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp song phương Thủ tướng Canada Justin Trudeau ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục cùng Canada và các nước thành viên G7 đóng góp cho các nội dung hợp tác của G7. Đồng thời, đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; khai thác tốt các cơ hội của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Tăng cường hợp tác trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu; phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Thủ tướng Trudeau khẳng định Canada coi trọng quan hệ với Việt Nam và sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện trên các lĩnh vực ưu tiên, nhất là chính trị - ngoại giao, kinh tế -thương mại, quốc phòng, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thủ tướng Trudeau và Chính phủ Canada tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Thủ tướng Trudeau cũng đề cao vai trò của cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Canada đối với sự phát triển của quan hệ hai nước.

Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với Bỉ

Trong cuộc gặp Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác với Bỉ, một thành viên quan trọng của Liên minh châu Âu (EU) và Cộng đồng Pháp ngữ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp song phương Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn Bỉ có thư chúc mừng về việc đảm nhận trọng trách mới; đánh giá cao Nghị viện Bỉ thông qua Nghị quyết về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam vào tháng 10.2023, mong muốn Bỉ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục các hậu quả của chiến tranh, nhất là hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bỉ sớm hoàn tất quá trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và ủng hộ việc Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam; tăng cường hợp tác phát triển và phối hợp tận dụng Hiệp định tự do thương mại Việt Nam - EU (EVIPA).

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao. Thủ tướng Bỉ cho biết sẽ sớm khẳng định thời gian chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ.

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, đồng thời trao đổi các vấn đề về hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, trong đó có Biển Đông; ủng hộ việc tôn trọng luật pháp quốc tế; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Việt Nam và Thụy Sĩ nỗ lực kết thúc đàm phán EFTA

Tại cuộc gặp với Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng, Bảo vệ dân sự và Thể thao Thụy Sĩ Viola Amherd, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn Thụy Sĩ đã hỗ trợ Việt Nam 1 triệu franc và gửi nhiều thiết bị, chuyên gia để giúp khắc phục hậu quả của cơn bão Yagi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp song phương Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao; đề xuất thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp; nỗ lực kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA); mở rộng hợp tác, tạo thuận lợi cho việc nâng cao quan hệ giữa hai nước vào thời điểm thích hợp.

Tổng thống Amherd đánh giá Việt Nam là đối tác kinh tế ngày càng quan trọng của Thụy Sĩ trong khu vực; khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên cao về hợp tác phát triển; cho biết sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ Thụy Sĩ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho 8.000 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Thụy Sĩ, làm cầu nối tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tại cuộc gặp ngắn với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác nhiều mặt và thực chất với Armenia.

Thủ tướng Armenia cũng nhắc lại những thỏa thuận quan trọng hai bên đã đạt được trong chuyến thăm của ông đến Việt Nam năm 2019; đề nghị hai bên chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ thúc đẩy thực hiện tốt các thỏa thuận đã ký kết.