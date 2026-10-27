Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Đại đội nữ lái xe Trường Sơn

Tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ sự xúc động, lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các nữ chiến sĩ; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị quan tâm chăm lo đời sống, sức khỏe và giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách cho các chị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đại biểu Đại đội nữ lái xe Trường Sơn ẢNH: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới các chị cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần, lòng biết ơn sâu sắc; qua các chị gửi lời chúc sức khỏe, tình cảm thân thiết tới những đồng đội chưa thể tham dự.

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao của những người đã cống hiến cho Tổ quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định các chị đã hy sinh cả tuổi trẻ vì đất nước. Vì vậy, chăm lo để các chị được sống an vui, chữa bệnh kịp thời, hỗ trợ khi khó khăn và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Rà soát, giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách trong năm 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với địa phương và Ban liên lạc rà soát hoàn cảnh, việc thực hiện chế độ, chính sách và nhu cầu hỗ trợ của từng thành viên.

Trong năm 2026, phải hoàn thành việc rà soát, giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định. Với hồ sơ còn thiếu, các cơ quan cần chủ động hướng dẫn, phối hợp xác minh; những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt ẢNH: TTXVN

Về chăm sóc sức khỏe, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ sở quân y phối hợp với y tế địa phương nắm tình trạng sức khỏe, tổ chức khám, điều trị, điều dưỡng và phục hồi chức năng phù hợp. Cần có biện pháp hỗ trợ cụ thể đối với những chị sức yếu, đi lại khó khăn; quan tâm chăm sóc hằng ngày và đời sống tinh thần, nhất là những người sống một mình, không có thu nhập ổn định.

Việc chăm lo phải được duy trì thường xuyên, kịp thời hỗ trợ khi sức khỏe, hoàn cảnh của các chị thay đổi. Cấp ủy, chính quyền nơi các chị cư trú cần nắm chắc những trường hợp khó khăn về nhà ở, đời sống để giải quyết theo chính sách và huy động sự giúp đỡ phù hợp.

Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ cùng các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp với Ban liên lạc thăm hỏi, hỗ trợ những đồng đội đau yếu, khó khăn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cán bộ được giao nhiệm vụ phải làm việc bằng sự tận tâm, coi khó khăn của các chị là trách nhiệm cần chủ động tháo gỡ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, chăm lo người có công là đạo lý và trách nhiệm chính trị của Đảng, Nhà nước; đất nước càng phát triển, những người đã chịu nhiều hy sinh càng phải được chăm lo tốt hơn. Thành quả phát triển cần được thể hiện thiết thực trong cuộc sống của các chị và từng gia đình có công với đất nước.