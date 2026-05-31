Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp nguyên Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Đậu Tiến Đạt
31/05/2026 06:12 GMT+7

Tối 30.5, nhân dịp thăm cấp nhà nước Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp và trao đổi với Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao của Đảng Hành động nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long.

Dự cuộc tiếp còn có ông Tiêu Chí Hiền, Chủ tịch Temasek Holdings, kiêm Cố vấn cao cấp Văn phòng Thủ tướng Singapore, nguyên Phó thủ tướng Singapore.

Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao của Đảng Hành động nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long vui mừng gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đánh giá cao nội dung phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đối thoại Shangri-La, thể hiện tầm nhìn, trách nhiệm cao đối với các vấn đề chung của khu vực, góp phần mở ra tư duy mới trong quản trị khủng hoảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp và trao đổi với Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao của Đảng Hành động nhân dân Singapore (PAP), nguyên Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng và ghi nhận những đóng góp hết sức quan trọng của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu và Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao, nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long đối với quá trình xây dựng, phát triển và làm sâu sắc quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong nhiều thập kỷ qua, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Singapore trở thành một trong những hình mẫu hợp tác năng động, hiệu quả hàng đầu trong ASEAN.

Hài lòng trước sự phát triển tích cực, thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước sau một năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long đã trao đổi về một số phương hướng làm sâu sắc quan hệ hai nước trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Singapore tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm về cải cách hành chính, nâng cao năng lực và hoạt động hiệu quả của bộ máy nhà nước và hoàn thiện chính sách, cơ chế trong những lĩnh vực phát triển mới.

Ông Lý Hiển Long đánh giá cao việc thiết lập cơ chế Đối thoại chiến lược giữa Đảng Hành động nhân dân Singapore và Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định trên cương vị Cố vấn cấp cao của Đảng Hành động nhân dân Singapore, ông sẽ tiếp tục ủng hộ đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai Đảng và thúc đẩy việc triển khai các chương trình hợp tác quan trọng giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long nhất trí cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới biến động phức tạp, hai nước cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa, vì sự phát triển của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực Đông Nam Á.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp cộng đồng người Việt Nam tại Singapore

Chiều 30.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng đông đảo bà con kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore.

