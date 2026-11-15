Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng bà Fatima Ezzahra El Mansouri mới được Quốc vương Mohammed VI bổ nhiệm làm Thủ tướng Ma Rốc, nữ Thủ tướng đầu tiên của Ma Rốc, và khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Ma Rốc, đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Bắc Phi. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời Quốc vương Mohammed VI sớm thăm Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ma Rốc Fatima Ezzahra El Mansouri ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Ma Rốc được xây dựng trên nền tảng tình hữu nghị và sự tương đồng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Về quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Ma Rốc thời gian qua, nhất trí cần tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước, tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo thuận lợi hợp tác song phương trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế - thương mại - đầu tư, phát huy hiệu quả hơn lợi thế từ các hiệp định về bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần đã được ký kết.

Hai nhà lãnh đạo trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực khác có nhiều triển vọng như nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng, khai khoáng, tài chính - ngân hàng, du lịch, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ma Rốc tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng giúp Việt Nam mở rộng hợp tác với khu vực Bắc Phi, châu Phi và thế giới Ả Rập; đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng là cửa ngõ để Ma Rốc tăng cường kết nối với thị trường ASEAN và Đông Nam Á.

Thủ tướng Fatima Ezzahra El Mansouri khẳng định Ma Rốc coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam, mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn nữa. Thủ tướng Ma Rốc khẳng định quan hệ hai nước gắn bó từ giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc và hiện nay có nhiều gia đình người Ma Rốc gốc Việt sinh sống tại Ma Rốc, là cầu nối quan trọng cho quan hệ hai nước.

Thủ tướng Fatima Ezzahra El Mansouri trân trọng chuyển lời của Quốc vương Mohammed VI mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sớm thăm Ma Rốc.

Thủ tướng Fatima Ezzahra El Mansouri đánh giá cao những thành tựu phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các vị lãnh đạo chủ chốt, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và nhu cầu như đầu tư, tài chính - ngân hàng, khai khoáng, nông nghiệp...

Thủ tướng Fatima Ezzahra El Mansouri nhất trí với những định hướng lớn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc xây dựng chương trình hợp tác và các dự án cụ thể trên các lĩnh vực mà hai nước có nhu cầu, có thế mạnh và có thể bổ sung cho nhau.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương cùng đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới.