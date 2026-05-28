Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Saram

Chủ tịch Quốc hội Sophon Saram bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Saram ẢNH: TTXVN

Hai bên cũng đánh giá cao vai trò cùng những đóng góp tích cực của Quốc hội hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và giám sát triển khai hiệu quả các thỏa thuận song phương.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan nhấn mạnh, thời gian qua, lượng khách du lịch Thái Lan đến Việt Nam tăng trưởng mạnh; đồng thời, ngày càng nhiều doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, kinh doanh tại mỗi nước và bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư của nhau tham gia sâu rộng vào thị trường của nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mong muốn quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa Quốc hội hai nước sẽ ngày càng tốt đẹp, nhất là trong bối cảnh hai nước cùng bước vào giai đoạn phát triển mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Thái Lan tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện để triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, trong đó có Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026 - 2031 vừa được ký kết tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Anutin Charnvirakul, với nhiều nội dung hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, kết nối hạ tầng, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân...

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan nhất trí sẽ phối hợp với Quốc hội Việt Nam củng cố hợp tác; triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội ký năm 2023; tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ; đồng thời mở rộng chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực như xây dựng pháp luật, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế liên nghị viện khu vực và quốc tế như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) và Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), góp phần củng cố đoàn kết ASEAN, duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Quốc hội Thái Lan sớm thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Chủ tịch Quốc hội Thái Lan cảm ơn lãnh đạo Việt Nam, vui vẻ nhận lời và bày tỏ mong muốn sớm thăm Việt Nam.