Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Sri Lanka

Trước đó, chiều 8.5, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya ẢNH: TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thông tin một số kết quả nổi bật tại cuộc hội đàm với Tổng thống Anura Kumara Dissanayake; khẳng định việc hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện xác lập sự tin cậy chính trị giữa hai nước ở mức cao, mở rộng quy mô và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Thủ tướng Harini Amarasuriya quan tâm, chỉ đạo các cơ quan liên quan của Sri Lanka nỗ lực phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam nhằm đưa các kết quả đạt được đi vào triển khai thực tiễn, đặc biệt là việc tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì trao đổi các đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, các cơ chế hợp tác song phương.

Nhấn mạnh hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước còn nhiều tiềm năng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ Sri Lanka tạo điều kiện và có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp lớn của Việt Nam đầu tư trong các lĩnh vực như hạ tầng, dịch vụ, du lịch, xe điện, công nghệ, viễn thông. Đồng thời, tích cực triển khai các biện pháp cụ thể, tạo điều kiện cho hàng hóa hai nước tiếp cận thị trường của nhau, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỉ USD.

Hai bên cũng nhất trí xem xét ký các thỏa thuận cấp chính phủ để tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực mới còn rất nhiều tiềm năng như khoáng sản thiết yếu, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, cảng biển, kết nối hàng không.

Hai nhà Lãnh đạo đồng thời bày tỏ tin tưởng việc Diễn đàn Thương mại - Đầu tư - Du lịch Việt Nam - Sri Lanka được tổ chức dịp này, nhiều văn kiện hợp tác sẽ được ký kết, tạo cú hích mạnh mẽ cho hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước trong thời gian tới.

Khai thác hiệu quả khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện mới được thiết lập

Chiều tối cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka.

Trò chuyện với bà con kiều bào, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo với bà con về những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, cũng như việc triển khai nhiều chủ trương chiến lược của đất nước trong thời gian qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm lần này nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện và hiệu quả trên các lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam rất coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Sri Lanka. Nhân chuyến thăm cấp nhà nước lần này, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện, xác lập sự tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng quy mô và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện và thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng dù cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka có số lượng chưa nhiều, nhưng mọi người vẫn luôn quan tâm, đùm bọc lẫn nhau, không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, đồng thời luôn hướng về quê hương, đất nước, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống tốt đẹp của cha ông; hội nhập tốt, chấp hành các quy định của pháp luật nước sở tại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại sứ quán cần chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là khai thác hiệu quả khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện mới được thiết lập, sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỉ USD vào năm 2030.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong nước và các cơ quan chức năng của Sri Lanka để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Sri Lanka.

Đại sứ quán cũng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Việt Nam và Sri Lanka, tăng cường công tác tuyên truyền, kết nối giao lưu văn hóa, tôn giáo, giao lưu nhân dân, kết nối hợp tác giữa các địa phương của hai nước; quan tâm hơn nữa đến đời sống tinh thần của cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka; tăng cường công tác bảo hộ công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng.