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    Chính trị

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường công tác tại Mỹ và thăm Canada

    Đậu Tiến Đạt
    Đậu Tiến Đạt
    theo TTXVN
    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã lên đường tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Mỹ và thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour, từ ngày 20 - 25.9.

    Ngày 20.9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Mỹ và thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour, từ ngày 20 - 25.9.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường công tác tại Mỹ và thăm Canada- Ảnh 1.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã lên đường tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Mỹ và thăm cấp nhà nước tới Canada

    ẢNH: TTXVN

    Tham gia Đoàn chính thức có các Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh,...

    Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc Khóa 81, hoạt động song phương tại Mỹ và thăm cấp nhà nước tới Canada sẽ góp phần quan trọng thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Liên Hiệp Quốc, với Mỹ và các đối tác; thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Canada phát triển thực chất và gắn kết hơn nữa. 

    Đồng thời khẳng định một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

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    Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 81; hoạt động song phương tại Mỹ và thăm cấp Nhà nước tới Canada.

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