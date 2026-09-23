Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận huy chương của Hiệp hội Chính sách đối ngoại Mỹ

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hiệp hội Chính sách đối ngoại Mỹ Henry Fernandez đã trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm huy chương của Hiệp hội Chính sách đối ngoại Mỹ. Đây là phần thưởng cao quý nhất của hiệp hội dành cho những cá nhân thể hiện tinh thần quốc tế có trách nhiệm và có đóng góp mở rộng hiểu biết của công chúng về các đề quốc tế.

Lãnh đạo Hiệp hội Chính sách đối ngoại Mỹ trao huy chương tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ẢNH: TTXVN

Phát biểu chính sách tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn hiệp hội đã dành tặng huy chương và khẳng định đây còn là sự ghi nhận đối với những đóng góp của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vào hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới cũng như quan hệ hữu nghị Việt Nam - Mỹ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, mở ra cơ hội phát triển to lớn. Bên cạnh đó, thế giới vẫn đang đối mặt với nhiều bất ổn. Trước thực tế đó, tất cả các nước, dù lớn hay nhỏ, đều có chung trách nhiệm đối với hòa bình, ổn định và phát triển của toàn nhân loại. Các nước có ảnh hưởng lớn cần có đóng góp tương xứng; các nước vừa và nhỏ cần chủ động đề xuất sáng kiến, tham gia giải quyết những vấn đề chung.

Đối với quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, chúng ta càng thấy rõ giá trị của tinh thần trách nhiệm. Để trở thành đối tác chiến lược toàn diện như ngày hôm nay, hai nước đã phải vượt qua những mất mát, khác biệt và thiếu lòng tin.

Với tinh thần nhân đạo và trách nhiệm, Việt Nam đã rất thiện chí và tích cực hợp tác tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA) từ nhiều năm trước khi bình thường hóa quan hệ. Những nỗ lực bền bỉ ấy đã góp phần giúp hàng trăm gia đình Mỹ tìm lại người thân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Việt Nam mong muốn làm sâu sắc quan hệ với các nước, trong đó xác định Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Những đổi thay của thế giới hôm nay đòi hỏi hai nước nhìn xa hơn những gì đã đạt được. Quan hệ Việt Nam - Mỹ cần đóng góp thiết thực hơn vào mục tiêu phát triển, an ninh và thịnh vượng của mỗi nước.

Việt Nam sẵn sàng cùng Mỹ tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; mong muốn nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại, trao đổi thẳng thắn, chân thành với Mỹ về những vấn đề cùng quan tâm, kiên trì xử lý thỏa đáng các khác biệt.

Hợp tác quốc phòng - an ninh cần tiếp tục phát triển phù hợp với nhu cầu, khả năng, chính sách và lợi ích của mỗi bên, đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực.

Giữ gìn thành quả đạt được, kiên trì vun đắp lòng tin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, Việt Nam và Mỹ cần làm sâu sắc hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, tạo thêm giá trị mới. Hai nước bổ trợ cho nhau về thị trường, nguồn lực và công nghệ; chuyển sự bổ trợ thành cơ hội kinh doanh, việc làm và lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, nông dân, người lao động và người tiêu dùng hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại Mỹ ẢNH: TTXVN

Việt Nam coi trọng và sẵn sàng trao đổi về những quan tâm của Mỹ liên quan đến cán cân thương mại, tiếp cận thị trường, xuất xứ hàng hóa, sở hữu trí tuệ và an toàn chuỗi cung ứng; mong muốn hai bên bảo đảm môi trường thương mại ổn định, có thể dự báo; tạo thuận lợi cho hàng hóa, dịch vụ và đầu tư của nhau...

Khẳng định cần đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực mới của quan hệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hai nước tập trung hợp tác đào tạo kỹ sư bán dẫn, chuyên gia AI; kết nối nghiên cứu giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp để đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất; nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng công nghệ.

Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, nâng cao hiệu quả bảo vệ sở hữu trí tuệ, an toàn dữ liệu và an ninh mạng. Coi trọng tính nhất quán trong thực thi chính sách, lắng nghe và giải quyết kịp thời khó khăn của doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tiếp tục phát huy giá trị rất riêng của quan hệ Việt Nam - Mỹ qua quá trình hàn gắn và hòa giải thành nền tảng xã hội bền vững. Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác tích cực, hiệu quả tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam; đồng thời mong Mỹ tiếp tục đồng hành trong xử lý dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật; chia sẻ hồ sơ chiến trường, thông tin lưu trữ và hỗ trợ giám định ADN phục vụ "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nâng tầm phối hợp khu vực và toàn cầu, cùng đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển; khẳng định, hai nước có nhiều dư địa để làm sâu sắc hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ, chặng đường nhiều thăng trầm của quan hệ Việt Nam - Mỹ cho thấy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước vừa phục vụ thiết thực lợi ích của nhân dân mỗi nước, vừa đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, trách nhiệm của chúng ta là giữ gìn thành quả đó, kiên trì vun đắp lòng tin và biến những cam kết hợp tác thành kết quả cụ thể cho người dân.