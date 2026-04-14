Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa

Phát biểu trước giảng viên và sinh viên Đại học Thanh Hoa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về văn hóa và truyền thống đạo nghĩa. Tạo hóa đã đặt hai đất nước, hai dân tộc mãi mãi ở cạnh nhau.

Điểm sáng mới, trụ cột mới của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi thấy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, nghiên cứu của Việt Nam với Đại học Thanh Hoa đang có những bước phát triển rất tích cực. Lãnh đạo hai bên đều nhấn mạnh các lĩnh vực ưu tiên như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đó là những bước đi rất đúng hướng, rất cần thiết và cần tiếp tục được mở rộng hơn nữa trong thời gian tới.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cần tiếp tục củng cố nền tảng chính trị và xã hội của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ngày càng vững chắc hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, quan hệ giữa hai nước muốn phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững lâu dài thì trước hết phải được đặt trên nền tảng tin cậy chính trị, sự tôn trọng lẫn nhau, sự thấu hiểu giữa nhân dân hai nước và quyết tâm chung của các thế hệ lãnh đạo hai đảng, hai nước.

Hữu nghị muốn bền lâu thì phải được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, phải được nuôi dưỡng trong lòng nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ. Chính vì vậy, cùng với trao đổi đoàn cấp cao, cùng với hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, cần dành sự quan tâm nhiều hơn nữa cho giao lưu nhân dân, giao lưu thanh niên, giao lưu học giả, giao lưu văn hóa, giáo dục và du lịch, để mỗi người dân hai nước, mỗi người trẻ của hai nước đều thấy mình có trách nhiệm gìn giữ và làm giàu thêm tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, cần tạo bước chuyển mạnh hơn trong hợp tác thực chất giữa 2 nước Việt Nam - Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, cần tạo bước chuyển mạnh hơn trong hợp tác thực chất, lấy kết nối chiến lược làm trọng tâm, lấy hiệu quả cụ thể làm thước đo, lấy lợi ích của nhân dân hai nước làm mục tiêu; cần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành điểm sáng mới, trụ cột mới của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phải là ưu tiên của ưu tiên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ Việt Nam đang bước vào một thời kỳ phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chính để thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đặc biệt coi trọng hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực mà hai bên có thể bổ sung cho nhau và cùng phát triển, nhất là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, bán dẫn, tự động hóa, robot, công nghệ xanh, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng sạch và các ngành công nghệ chiến lược khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn thời gian tới, hợp tác Việt Nam - Trung Quốc sẽ không chỉ mạnh hơn về thương mại và đầu tư, mà còn mạnh hơn về tri thức, công nghệ, sáng tạo và năng lực kiến tạo tương lai.

Trong định hướng đó, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phải là lĩnh vực ưu tiên của ưu tiên. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, để đi nhanh trong thế kỷ XXI, Việt Nam cần một thế hệ mới có nền tảng khoa học vững chắc, có khả năng làm chủ công nghệ hiện đại, có tư duy đổi mới sáng tạo và có bản lĩnh hội nhập quốc tế.

Việt Nam mong muốn ngày càng có nhiều sinh viên, nghiên cứu sinh, nhà khoa học trẻ của mình được học tập, nghiên cứu tại các trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu của Trung Quốc, trong đó có Đại học Thanh Hoa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Đại học Thanh Hoa sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam; tăng cường trao đổi sinh viên, trao đổi học giả, liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu, xây dựng các chương trình đồng hướng dẫn, các nhóm nghiên cứu chung, các phòng thí nghiệm chung trong những lĩnh vực then chốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần làm sâu sắc hơn nữa kết nối hữu nghị giữa thanh niên hai nước, để thế hệ trẻ thực sự trở thành lực lượng kế thừa hữu nghị, đồng thời là lực lượng tiên phong kiến tạo tương lai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong thế hệ trẻ Việt Nam và Trung Quốc không chỉ học hỏi lẫn nhau, mà còn cùng nhau sáng tạo, cùng nhau khởi nghiệp, cùng nhau giải những bài toán lớn của phát triển, từ giáo dục, y tế, môi trường, năng lượng, đô thị thông minh đến nông nghiệp xanh và kinh tế số.

Cùng với mở rộng hợp tác, hai bên cần tiếp tục giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, tăng cường phối hợp chiến lược và xử lý tốt những vấn đề còn khác biệt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký sổ lưu bút tại Đại học Thanh Hoa, bày tỏ ấn tượng và khâm phục trước tinh thần cống hiến hết mình của các thầy cô giáo và sự hiếu học của các em sinh viên để tạo nên một môi trường giáo dục chất lượng và hiệu quả; ấn tượng với tinh thần Thanh Hoa "tự cường bất tức, hậu đức tải vật", cũng là giá trị tinh thần cao đẹp mà nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc cùng chia sẻ.

Kế thừa đúng đắn di sản hữu nghị mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, lấy lòng tin làm nền tảng, lấy hợp tác thực chất làm động lực, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm đột phá, lấy thanh niên làm cầu nối của tương lai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng quan hệ Việt Nam - Trung Quốc nhất định sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp, lành mạnh, ổn định và bền vững lâu dài; mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.